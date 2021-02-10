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10.02.2021 16:43
Рубрика: Власть

ТОСЭР "Тольятти" - лидер страны по числу резидентов

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Территория опережающего социально-экономического развития "Тольятти" вошла в ТОП-10 лучших ТОСЭР страны. Крупнейший моногород РФ был отмечен на федеральном уровне как лидер по количеству привлеченных инвесторов, активно развивающий малое и среднее предпринимательство.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

ТОП-10 лучших ТОСЭР был составлен Фондом развития моногородов в ноябре 2020 года. Всего в нем приняли участие 89 территорий опережающего развития.

Благоприятный деловой климат в регионе создается в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".

Фото: ОЭЗ "Тольятти"
Инвестиции резидентов ОЭЗ "Тольятти" выросли на 87 процентов

Развитие территорий опережающего развития в Самарской области курирует региональное министерство экономического развития и инвестиций.

- Территория опережающего социально-экономического развития "Тольятти" создана в сентябре 2016 года. Сегодня статус резидента тольяттинской ТОСЭР имеют 72 компании, готовые вложить более 43 млрд рублей и создать 10 тысяч новых рабочих мест, - отметил министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

Инвесторы вносят свой вклад в диверсификацию экономики моногорода, реализуя проекты в сфере информационных технологий, производства пищевых продуктов, мебели, бумажных изделий, тренажеров, аккумуляторов, развития туристической инфраструктуры и дугие. Резиденты уже инвестировали более 16,8 миллиарда рублей и создали 5,5 тысяч рабочих мест.

Напомним, в ТОСЭР "Тольятти" инвестор должен вложить в проект не менее 20 миллионов рублей, из них минимум пять миллионов - в первый год работы. Новая компания должна создать не менее 20 рабочих мест в первый год работы, а действующее предприятие - не менее среднесписочной численности работников за последние три года. Кроме того, компания, должна быть зарегистрирована в Тольятти и не иметь филиалов за пределами города. Процедура получения статуса резидента ТОСЭР занимает месяц. Всестороннюю поддержку инвесторам в режиме "одного окна" в Самарской области оказывает Агентство по привлечению инвестиций на всех этапах реализации проектов.

В свою очередь, резиденту ТОСЭР "Тольятти" предоставляется нулевая ставка по налогам на имущество и на землю, также в первые пять лет работы компания платит два процента налога на прибыль, а с шестого по десятый годы - 12 процентов при стандартной ставке 20 процентов.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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