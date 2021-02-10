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10.02.2021 20:18
Рубрика: Власть

В Мордовии число коек для больных COVID-19 сократили на 1200

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

На сегодня в Мордовии использовано 89 процентов партии полученной вакцины от COVID-19. В регионе уменьшается количество ковидных госпиталей, хотя коечный резерв имеется.

Фото: Брянская областная больница
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Об этом в среду заявил журналистам полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, посетивший республику. Он отметил, что по темпам вакцинации от COVID-19 регион вышел в число лидеров по стране.

- Постепенно переводим на плановый режим работы наши больницы. Уже 1200 коек выведено из ковидного оборота, - констатировал врио главы РМ Артем Здунов.

Напомним, что в декабре, в период максимального роста заболеваемости, в регионе было развернуто 2710 коек для лечения пациентов с коронавирусом.

По данным республиканского оперштаба, на днях в Мордовию прибыло еще 5040 доз вакцины от COVID-19, ожидается очередная партия - более 10 000 доз. В регионе привито около 20 000 человек, это порядка 2,5 процента населения.

Справка "РГ"

За период пандемии в республике зафиксировано 16747 случаев COVID-19. 14409 человек выздоровели, 147 пациентов умерли от коронавируса как основной причины. Сегодня из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 1161 человек находятся на стационарном лечении, 2148 - под наблюдением дома.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Вакцинация от коронавируса

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