В Нижнем Новгороде готовится к печати книга Любови Плехановой "Меньше пафоса, господа!"

Это, по словам автора, сборник жизнеутверждающих историй о том, как относиться к жизни с юмором при любых обстоятельствах. Помимо издания бумажной версии книги, предполагается запись аудиодисков для тех, кто большую часть времени проводит за рулем, и разработка электронного формата для людей, предпочитающих чтение с экрана.

О чем книга?

- О работе, о коллегах, о родственниках, о себе и о многом другом, - говорит Любовь Плеханова. - Забавные истории я много лет публиковала на своих страничках в соцсетях и наконец-то решилась издать сборник "непафосных" рассказов, которые заставят читателей улыбнуться и поднимут настроение.

Подготовка к выпуску книги в свет ведется на принципах краудфандинга. (От английского сrowd funding, где сrowd - "толпа", funding - "финансирование". Коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. - Прим. ред.)

- Но это не "шапка по кругу" и не "подайте кто сколько может!" - подчеркивает автор. - Суть в том, что участники оплачивают предварительный заказ на книгу, а на собранные деньги я печатаю тираж и по сформированным заказам рассылаю книгу в качестве вознаграждения.

Досье "РГ"

Любовь Плеханова родилась 8 апреля 1982 года в Магадане. С 1990-х проживает в Нижегородской области: сначала в Арзамасе, затем в Сергаче, а теперь - на Бору. Окончила Арзамасский педагогический институт имени Гайдара по специальности "учитель математики и физики", а также Нижегородский государственный университет имени Лобачевского по специальности "реклама и связи с общественностью". Имеет опыт работы в рекламных компаниях, средствах массовой информации, муниципальных органах власти. Увлекается игрой на гитаре, интересуется бардовским движением.