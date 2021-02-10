В одном из городов выставили на торги подземный переход

В Саратове на продажу выставили подземный пешеходный переход, а в Ростове-на-Дону уже стала платной часть улицы, ведущей к подъездам многоквартирного дома. Все по закону - и улица, и подземный переход находятся в частной собственности. Наш вопрос: что бы вы хотели приобрести в собственность в своем городе?

Галина Борисова, жительница Уфы:

- Прикупила бы два участка. Первый - это наш двор. Оставила бы его только для тех, кто живет в нашей пятиэтажке. А еще приватизировала бы площадку для выгула собак. Их в окрестных домах уйма, а гулять с ними негде.

Елена Воротникова, сотрудник Музея Новосибирска:

- Купила бы Коммунистическую. Там есть дома старой постройки, где можно сделать мостовые, поставить фонари и скамейки. Там должно быть много кафе, сувенирных лавок с нашей, новосибирской, аутентичной продукцией. В каждом городе есть такая историческая зона. И у Новосибирска должна быть.

Татьяна Адамян, директор Витебской областной библиотеки им. В.И. Ленина:

- Даже не знаю, что пожелать купить для себя. А для библиотеки? Скамейки у здания, небольшой скверик, где мы проводим летом громкие чтения, даже памятник - у нас есть. Наверное, не лишним был бы расположенный рядом спортивный зал с тренажерами и бассейном. Как для читателей, так и для сотрудников.

Анатолий Мокроусов, пенсионер, бывший главный архитектор Краснодара:

- Я приобрел бы землю под строительство и реконструкцию инженерных сетей - водопровода и канализации, очистных сооружений. Их так не хватает Краснодару.

Виктор Свилло, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

- Живу в Ошмянах. Нынче будем отмечать им 680 лет. Хочется наряду с новой застройкой сберечь оставшиеся архитектурные реликты. Например, у нас до сих пор сохранились покрытые булыжником фрагменты старинных улочек, которые выходят на центральную площадь. Так вот у меня есть давняя мечта: восстановить эти улочки, органично вписав в современный ландшафт города. Сам, конечно, не потяну, но, может, найдется инвестор, который смог бы сделать такой подарок.

Геннадий Марченко, писатель-фантаст, Пенза:

- Приобрел бы улицу Белинского, где когда-то жили Салтыков-Щедрин, Жемчужников и князь Долгорукий. Моя улица Белинского стала бы исключительно пешеходной. А были бы деньги - все здания отреставрировал, а те, где обитали знаменитости, превратил в бесплатные музеи. Эх, жалко, гонорара современного писателя не хватит, чтобы все это осуществить.

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета Белорусского национального технического университета:

- Пешеходные переходы, улицы, детские и спортивные площадки, парки - это все должно быть общественное, муниципальное. Сам же я в собственность в своем городе с удовольствием приобретаю книги, иногда произведения друзей-художников или народных мастеров.