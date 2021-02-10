В Удмуртии с 12 февраля масочный режим объявили рекомендательным

В Удмуртии с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице "ВКонтакте".

- Я всегда с осторожностью отношусь к прогнозам, но пока мы видим, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции контролируется и относительно стабильная. Количество выявленных случаев в сутки уже несколько дней не превышает 100, - сказал Бречалов.

Он напомнил, что рекомендательный масочный режим в республике уже объявляли летом, но отменили из-за роста заболеваемости COVID-19. Поэтому глава республики посоветовал людям, особенно тем, кто старше 65 лет или еще не переболел инфекцией, все-таки носить маски в общественных местах.

Также с 10 февраля в Удмуртии разрешили вернуться к обычному режиму работы заведениям общепита, кинотеатрам, театрам и другим театрально-концертным и культурно-досуговым учреждениям. Позволено проводить спортивные соревнования для всех возрастов, кроме категории 65+. При этом спортивные залы не должны быть заполнены больше, чем на половину. На регистрацию брака теперь можно приглашать до 20 гостей, а родителям разрешили присутствовать на детских утренниках в садах.

По данным на 10 февраля в Удмуртии зарегистрировано 26613 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, в том числе 98 за последние сутки. 23213 человек выздоровели, 348 умерли. 10027 человек уже получили первый компонент вакцины, 986 - второй.