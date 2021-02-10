В Уфе открылась парикмахерская для бездомных и нуждающихся людей

Новая прическа может кардинально изменить жизнь человека, убеждена 37-летняя парикмахер-стилист Татьяна Овсянникова. На грант мэра Уфы на сумму 170 тысяч рублей она открыла при Никольском вокзальном храме первый в стране волонтерский центр "Парикмахер добра". Здесь бесплатно стригут бездомных и малоимущих, а также обучают ремеслу цирюльника желающих.

- Людей без определенного места жительства из парикмахерской просто выгонят, но им же тоже нужно стричься. Аккуратная прическа придает уверенности, меняет отношение окружающих к человеку, а значит, ему станет легче получить документы, работу, словом, направить жизнь в новое русло, - говорит Татьяна Овсянникова. - Любой может оказаться в трудной жизненной ситуации и остаться без поддержки близких, но это не значит, что он не достоин лучшего.

Стрижка от профессионала

Небольшая комната радует светлыми обоями, яркими лампами. Здесь все, как в настоящей парикмахерской: те же кресла, мойка, огромные зеркала, фены, ножницы и расчески. И только клиенты необычные - бездомные и малоимущие прихожане.

Профессиональный стилист-парикмахер и имиджмейкер Татьяна Овсянникова уже несколько лет занимается социальными проектами: бесплатно оказывает свои услуги воспитанникам детских домов, постояльцам домов престарелых и обучает своей профессии матерей особенных детей. Год назад поняла, что может помочь бездомным и отправилась в Никольский вокзальный храм, куда ежедневно за тарелкой горячего супа и одеждой они приходят со всей Уфы.

- Признаюсь, вначале меня терзали страхи и сомнения. Но, оказалось, боялась напрасно: в большинстве своем они открытые и общительные. Ни разу я не почувствовала агрессии по отношению к себе. Бездомные - такие же, как мы, но с ранами в душе. Поэтому к ним нужен особый подход: чуть больше внимания и сострадания, - подчеркнула Татьяна.

Вначале ее импровизированная парикмахерская располагалась в коридоре храма, но там было мало света и тесно. Тогда настоятель отец Павел Тихонов предложил Татьяне занять небольшую пустующую комнату. А когда друзья подарили молодой женщине три парикмахерских кресла, специализированную мойку и зеркала, она поняла: это судьба, и подала заявку на грант главы администрации Уфы. Деньги нужны были на ремонт и водоснабжение.

Проект волонтерского центра "Парикмахер добра" победил в конкурсе как уникальный. И вот 1 февраля состоялось торжественное открытие объекта.

Не получится - побреем

До конца октября 2021 года Татьяна планирует подготовить 20 волонтеров-парикмахеров. Первые четыре ученика начнут учиться уже в феврале: они будут тренироваться на прихожанах Никольского храма. Среди них 49-летний Маркел Хусаинов, который не понаслышке знает, что значит быть бездомным.

По профессии он строитель, но по воле судьбы остался и без работы, и без дома. Мужчина неохотно рассказывает о своей прежней жизни и о том, как лишился семьи и квартиры. Маркелу, можно сказать, повезло: его взяли помощником при храме, где он теперь живет и выполняет различные поручения. Когда здесь начала работать Татьяна, он наблюдал за ней издалека и стеснялся подойти. Но, узнав, что она будет готовить волонтеров-парикмахеров, попросился в ученики.

- Я хочу помочь таким же бездомным и малоимущим, как я. Это благое дело. Раньше немного стриг знакомых, но теперь Татьяна научит, как это делать правильно. Правда, женщинам боюсь прически делать: слишком требовательные. С мужчинами проще, если что-то не получится, можно побрить налысо. Мне нравится обращаться с машинкой. Спасибо Татьяне, что дала мне шанс, - улыбается Маркел.

По словам Татьяны Овсянниковой, главная цель проекта - обучить волонтеров, чтобы остались работать в храме на регулярной основе. Их научат выполнять базовую мужскую короткую стрижку и брить налысо, а в будущем, если волонтеры захотят, то смогут освоить и более сложные прически.

Помогая другим, спасла себя

Что же заставило молодого высококвалифицированного стилиста-парикмахера заняться социальными проектами?

- Они спасли мне жизнь. Несколько лет назад врачи поставили страшный диагноз, говорили, что жить осталось от силы год-два. Это был очень сложный период жизни: я не знала, проснусь утром или нет, а ведь у меня на руках был ребенок. Чтобы не впасть в депрессию, решила чаще бывать на людях. В этот момент возникла острая потребность делать что-то доброе для других. Я поехала в детский приют, показала ребятам, как работаю, сделала им модные прически, они так радовались, и на душе сразу стало легче, - вспоминает Татьяна.

Затем были поездки в дом престарелых, школу-интернат для особенных детей и другие учреждения. Татьяна начала учить своему искусству мам детей-инвалидов и выпускников детских домов. Так, помогая другим, чувствуя их искреннюю благодарность, забывала о собственных переживаниях и головных болях. Самое удивительное, что через два года случилось чудо: болезнь ушла.

- Только сейчас я обрела уверенность в завтрашнем дне, появились мечты и желания. Помогая другим, я спасла себя. Теперь социальные проекты - это важная составляющая моей жизни, - говорит Татьяна.

Мнение

Павел Тихонов, настоятель Никольского вокзального храма:

- Сегодня благотворителей немного. Чаще всего нуждающимся помогают простые жители Уфы, пенсионеры. Приносят продукты, одежду. Бабушки разливают чай и расставляют тарелки для бездомных. Все на добровольных началах. Даже такая небольшая помощь другим меняет их отношение к трудностям: он видит, что его печали и проблемы несравнимы с тем, что испытывают люди, выживающие на улицах города без денег и крыши над головой.

Когда Татьяна Овсянникова пришла в храм и начала стричь, люди обрадовались. Она у каждого спрашивала, какую прическу он хочет, какую носил раньше. Такого никто не ожидал. Мы рады, что Татьяна реализовала свой проект именно у нас.

Справка "РГ"

Конкурс грантов главы администрации Уфы на реализацию социально значимых проектов проводится с 2019 года среди некоммерческих организаций. В 2020-м на участие в нем было подано 47 заявок. Победителями стали десять НКО, среди которых конкурсная комиссия распределила призовой фонд на сумму два миллиона рублей. Девять участников, в том числе и частное учреждение дополнительного профессионального образования Татьяны Овсянниковой, победили в номинации "Уфа - активный город". Десятый грант в номинации "Благоустроим город вместе!" присудили проекту "Хотим, можем, сделаем" местной общественной организации территориальное общественное самоуправление "Максимовка" Калининского района Уфы.

Кстати

Проектом "Парикмахер добра" Татьяны Овсянниковой уже заинтересовались в других регионах страны. Ее опыт поможет развитию волонтерского движения в этой сфере.