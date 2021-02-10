Заключенные из Пермского края создали банду фальшивомонетчиков

В Прикамье задержаны участники организованной преступной группы, занимавшиеся сбытом фальшивых пятитысячных купюр на территории Перми, Березников и Соликамска.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, было установлено, что руководили противоправной деятельностью двое злоумышленников, которые в настоящий момент отбывают наказание в исправительных учреждениях Прикамья. По их указаниям другие участники преступной группы получали поддельные банкноты и расплачивались ими за небольшие покупки в разных магазинах. В дальнейшем сбытчики фальшивых купюр перечисляли часть полученной прибыли (сдачи действительными купюрами) организаторам. Оставшиеся средства они тратили по своему усмотрению, в том числе на приобретение наркотических средств.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3, стати № 186 УК РФ "Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации совершенные организованной группой". В настоящее время следователи проверяют причастность злоумышленников к 51 эпизоду противоправной деятельности.