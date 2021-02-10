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10.02.2021 14:25
Рубрика: Происшествия

Заключенные из Пермского края создали банду фальшивомонетчиков

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Прикамье задержаны участники организованной преступной группы, занимавшиеся сбытом фальшивых пятитысячных купюр на территории Перми, Березников и Соликамска.

Уралец "отмывал" фальшивки, покупая букеты цветов

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, было установлено, что руководили противоправной деятельностью двое злоумышленников, которые в настоящий момент отбывают наказание в исправительных учреждениях Прикамья. По их указаниям другие участники преступной группы получали поддельные банкноты и расплачивались ими за небольшие покупки в разных магазинах. В дальнейшем сбытчики фальшивых купюр перечисляли часть полученной прибыли (сдачи действительными купюрами) организаторам. Оставшиеся средства они тратили по своему усмотрению, в том числе на приобретение наркотических средств.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3, стати № 186 УК РФ "Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации совершенные организованной группой". В настоящее время следователи проверяют причастность злоумышленников к 51 эпизоду противоправной деятельности.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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