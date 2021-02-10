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10.02.2021 21:47
Рубрика: Общество

Подвезут на прививку

Жителей пензенских сел бесплатно доставят на вакцинацию
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 28(8379)
Из отдаленных пензенских сел жителей бесплатно доставят в ближайшую поликлинику на вакцинацию от COVID-19.

Такое поручение муниципалитетам отдал глава региона Иван Белозерцев. На начало февраля в области сделали прививку около 8000 человек, записались - 5500.

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- Очень не хочется болеть, и сидеть дома в изоляции надоело, - говорит 82-летняя пензячка Татьяна Дружинина. - Я сама медработник и знаю, что обезопасить себя можно, только сделав прививку. Внучка в первых рядах записала меня и моих соседок по подъезду.

Вчера мобильная бригада выехала в Сурский дом ветеранов, чтобы вакцинировать его постояльцев. Медики пробудут здесь два дня. Затем по графику - другие соцучреждения.

При этом жителей деревень в возрасте старше 65 лет обязаны бесплатно доставить транспортом, который в прошлом году был закуплен по нацпроекту "Демография" и передан соцучреждениям на селе.

Передвижные пункты также работают на крупных предприятиях. Одними из первых прививку сделали пензенские машиностроители и энергетики.

На сегодня в регион доставлено около 17,5 тысячи доз вакцины "Спутник V". В феврале ожидается еще 28 тысяч доз.

Компетентно

Елена Власова, главный внештатный терапевт минздрава Пензенской области:

- Пожилым людям в первую очередь нужно пройти вакцинацию. Прививка - это введение измененного аденовируса, который безопасен, но может синтезировать белки коронавируса. Организм начинает вырабатывать на него как на чужака иммунный ответ. Получив частичку вируса посредством прививки, запускается своеобразная тренировка, чтобы достойно встретиться с настоящим противником.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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