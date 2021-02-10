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10.02.2021 12:13
Рубрика: Общество

Алтайский снежный барс Хан прошел 100 километров в поисках добычи

Текст: Никита Зайков
На Алтае специалисты Сайлюгемского национального парка и Всемирного фонда дикой природы (WWF) зафиксировали стокилометровое путешествие одной из немногочисленных особей снежного барса, самца по кличке Хан. Как считают эксперты, длительный переход может быть связан с тем, что хищнику не хватает пищи.
Фото: Алтае-Саянское представительство WWF Фото: Алтае-Саянское представительство WWF
Фото: Алтае-Саянское представительство WWF

- Для снежных барсов в России главная добыча - сибирский горный козел, численность которого на Южно-Чуйском хребте с каждым годом сокращается, - подчеркивает старший координатор проектов Представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов. - На самом деле расстояния, которые проходят снежные барсы, могут быть и больше ста километров, но ирбисы не перемещаются по прямой, они передвигаются по территории охотничьего участка, методично патрулируя свои владения.

Фото: iStock
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Как бы то ни было, длительные переходы снежных барсов фиксируются нечасто, хотя такие примеры есть. Например, ирбиса по кличке Мунко два года назад заметили в Бурятии, в 110 километрах от первой точки фиксации, а в начале этого года он попал в объектив камеры на территории Монголии, то есть преодолел еще 150 километров.

Что же касается Хана, впервые он "попался" в фотоловушку еще в 2013 году, и с тех пор регулярно "отмечается" на снимках автокамер. Год назад он охотился в восточной части Южно-Чуйского хребта Республики Алтай, теперь же перебрался в западный его район.

Следить за перемещением редких животных экспертам природоохраны помогают местные жители. Так, несколько лет назад им удалось заснять Хана на обычную камеру, он стал первым из ирбисов, попавших в любительский объектив. В основном же за хищниками приходится наблюдать с помощью фотоловушек.

Зачастую их также устанавливают жители окрестных сел, которые за фиксацию нарушения природоохранного законодательства могут получить вознаграждение. Таким образом, по мнению зоозащитников, на Алтае постепенно охотники отказываются от браконьерства и начинают ценить исчезающих барсов.

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Местные жители ставят автоматические камеры в местах наиболее вероятного появления снежного барса, меняют карты памяти, но сами пока не умеют различать или определять снежных барсов по пятнам на шкуре, анализировать информацию. Это делаем мы и коллеги из WWF, - отмечает научный сотрудник Сайлюгемского нацпарка Денис Гуляев. - В 2020 году мы проанализировали больше 18,5 тысячи фото и 70 видео автоматических камер, получили 272 фото и 47 видео со снежным барсом.

В прошлом году участниками проекта стали пять местных жителей. Им удалось установить три десятка автоматических камер на территории более 300 тысяч гектаров. Правда животные в свою очередь технику недолюбливают: за год росомахи и медведи повредили четыре фотоловушки.

Тем не менее за год в Кош-Агачском районе Республики Алтай благодаря камерам удалось зафиксировать около десятка особей снежного барса. А одну из самок, которую природозащитники назвали Ютой, сопровождали три ее котенка.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай

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