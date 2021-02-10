Алтайский снежный барс Хан прошел 100 километров в поисках добычи

На Алтае специалисты Сайлюгемского национального парка и Всемирного фонда дикой природы (WWF) зафиксировали стокилометровое путешествие одной из немногочисленных особей снежного барса, самца по кличке Хан. Как считают эксперты, длительный переход может быть связан с тем, что хищнику не хватает пищи.

- Для снежных барсов в России главная добыча - сибирский горный козел, численность которого на Южно-Чуйском хребте с каждым годом сокращается, - подчеркивает старший координатор проектов Представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов. - На самом деле расстояния, которые проходят снежные барсы, могут быть и больше ста километров, но ирбисы не перемещаются по прямой, они передвигаются по территории охотничьего участка, методично патрулируя свои владения.

Как бы то ни было, длительные переходы снежных барсов фиксируются нечасто, хотя такие примеры есть. Например, ирбиса по кличке Мунко два года назад заметили в Бурятии, в 110 километрах от первой точки фиксации, а в начале этого года он попал в объектив камеры на территории Монголии, то есть преодолел еще 150 километров.

Что же касается Хана, впервые он "попался" в фотоловушку еще в 2013 году, и с тех пор регулярно "отмечается" на снимках автокамер. Год назад он охотился в восточной части Южно-Чуйского хребта Республики Алтай, теперь же перебрался в западный его район.

Следить за перемещением редких животных экспертам природоохраны помогают местные жители. Так, несколько лет назад им удалось заснять Хана на обычную камеру, он стал первым из ирбисов, попавших в любительский объектив. В основном же за хищниками приходится наблюдать с помощью фотоловушек.

Зачастую их также устанавливают жители окрестных сел, которые за фиксацию нарушения природоохранного законодательства могут получить вознаграждение. Таким образом, по мнению зоозащитников, на Алтае постепенно охотники отказываются от браконьерства и начинают ценить исчезающих барсов.

Местные жители ставят автоматические камеры в местах наиболее вероятного появления снежного барса, меняют карты памяти, но сами пока не умеют различать или определять снежных барсов по пятнам на шкуре, анализировать информацию. Это делаем мы и коллеги из WWF, - отмечает научный сотрудник Сайлюгемского нацпарка Денис Гуляев. - В 2020 году мы проанализировали больше 18,5 тысячи фото и 70 видео автоматических камер, получили 272 фото и 47 видео со снежным барсом.

В прошлом году участниками проекта стали пять местных жителей. Им удалось установить три десятка автоматических камер на территории более 300 тысяч гектаров. Правда животные в свою очередь технику недолюбливают: за год росомахи и медведи повредили четыре фотоловушки.

Тем не менее за год в Кош-Агачском районе Республики Алтай благодаря камерам удалось зафиксировать около десятка особей снежного барса. А одну из самок, которую природозащитники назвали Ютой, сопровождали три ее котенка.