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10.02.2021 12:46
Рубрика: Власть

К жителям новосибирских сел приедут передвижные ФАПы

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В районах Новосибирской области приступают к работе 13 передвижных медицинских комплексов. Они были приобретены в прошлом году в рамках проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение".
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Такие комплексы получили 12 районов. В их числе шесть передвижных ФАПов для Татарской, Карасукской, Кыштовской, Убинской, Черепановской и Тогучинской ЦРБ. В свою очередь, четыре передвижных маммографа/флюорографа, два мобильных маммографа и передвижной флюорограф предназначены для Татарской, Куйбышевской, Искитимской, Карасукской, Чулымской, Колыванской ЦРБ, а также Новосибирской клинической ЦРБ.

Фото: Правительство Новосибирской области
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- Развитие первичного звена здравоохранения - одно из важнейших направлений нацпроекта "Здравоохранение". Основная идея мобильного фельдшерско-акушерского пункта - обеспечение доступности качественной первичной медицинской помощи в малых селах, особенно отдаленных. Оснащение ФАПов позволяет обеспечивать полноценную работу медицинским работникам, - отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В конце 2020 года правительство региона приняло программу "Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы", которая коснется 69 медорганизаций. Она направлена, прежде всего, на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи на селе.

Стоимость программы составляет около 11 миллиардов рублей. В ходе ее реализации планируется построить пять поликлинических отделений, девять врачебных амбулаторий и два отделения общей врачебной практики. Запланировано также приобретение 425 единиц автотранспорта.

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