В Барнауле общественная организация - центр оздоровительной физкультуры "Интуиция" - организовала бесплатные занятия для детей с лишним весом. Общественники прививают школьникам привычку к физическим нагрузкам и учат правильно питаться.

- Алтайский край уже не первый год входит в тройку регионов с высокой долей населения, страдающей ожирением, - пояснила один из авторов проекта, педагог-валеолог и инструктор ЛФК Ирина Хорольцева. - Особенно тревожит то, что в крае немало детей с избыточным весом - только в Барнауле их около десяти тысяч. Вот нам и пришла идея запустить проект, который бы научил ребят смолоду заботиться о своем здоровье - полюбить физкультуру и спорт, стараться правильно питаться.

За счет полученного гранта общественники арендовали спортзал, установили тренажеры и приступили к занятиям. Сначала приглашали детей, стоящих на учете у эндокринолога, а потом провели презентации проекта в ближайших школах и набрали уже более 120 участников. С ребятами занимаются диетологи, гастроэнтерологи, инструкторы ЛФК, тренеры по плаванию. Кроме того, школьники могут бесплатно пройти обследование в центре здоровья, выяснить индекс массы своего тела, соотношение жира и мышечной массы и получить консультации по индивидуальной программе похудения.

- Сложность в том, что, в отличие от взрослых детям, для снижения веса нельзя использовать ни диеты, ни специальные препараты, - поясняет Ирина Хорольцева. - Разрешены только физические нагрузки и правильное питание. К тому же самых маленьких еще нужно заинтересовать, поэтому для них мы устраиваем эстафеты, полосы препятствий, подвижные игры. Ребята постарше работают на тренажерах, сочетая их силовыми упражнениями, а также ходят плавать в бассейн.

Михаил несколько лет занимался каратэ, а когда бросил, сразу набрал лишние килограммы. Несмотря на первую степень ожирения, упражнения он выполняет легко и непринужденно. "Нужно убирать из рациона вредные продукты и возобновлять постоянные физические нагрузки", - рекомендуют ему тренеры.

Родители семилетней Лады привели ее на занятия, потому что в семье есть склонность к полноте. Девочка занимается танцами, гимнастикой, ходит в бассейн, но по-прежнему пухленькая. Лада удивила тренеров своей физической подготовкой - отличная растяжка, гибкость, выносливость. Однако большинство ребят, пришедших на проект, не могут этим похвастать, даже самые простые упражнения многим даются с трудом, а десятиминутная разминка на велотренажере вызывает одышку.

По мнению главного внештатного детского диетолога Алтайского края Ирины Мироненко, основная причина избыточного веса у детей - отсутствие культуры питания в семьях. "Есть, конечно, генетическая предрасположенность, системные заболевания, но чаще всего это все-таки нарушение правил рационального питания", - подчеркивает она.

Организаторы проекта уверены, что правильное питание не требует больших затрат, тем более что натуральные продукты в избытке производят в Алтайском крае. Нужно только желание и умение грамотно их приготовить.

- Мы хотим, чтобы дети привыкли к физическим нагрузкам и после участия в проекте выбрали себе секцию по душе - будь то танцы, лыжи или футбол, - отмечает Ирина Хорольцева. - Но главное, им надо менять свои вкусовые предпочтения и отказаться от чипсов и газировки в пользу овощей и фруктов. Для этого мы помогаем их родителям выбирать продукты для приготовления полезных блюд. В помощь участникам проекта - шпаргалки по правильному питанию, конструктор полезных супов и бутербродов, сетка калорийности продуктов.

Сейчас ребята готовятся к конкурсу на самый необычный полезный кулинарный рецепт. Правда, из-за пандемии он будет проходить не очно, как планировалось, а в онлайн-режиме. Дети должны приготовить свои блюда, выставить фото и рецепты в соцсети, а выбирать самый лучший будут родители.

Проект "Здоровые дети Алтая" завершится в конце марта текущего года, но организаторы планируют и дальше развивать эту площадку. В центре оздоровительной физкультуры надеются вновь получить грантовую поддержку.

Шпаргалка для худеющих

Стоит исключить: жареное, копченое, мучное, острое, майонез, кетчуп, колбасу, сосиски, свинину, баранину, консервы, чипсы, сухарики, торты, выпечку, мороженое, газировку, конфеты.

Иногда можно: цельнозерновой хлеб, натуральный кофе, орехи, сухофрукты.

Основной рацион: курица и индейка (грудка), говядина, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, крупы (кроме манки), творог, йогурт, фасоль, грибы, ягоды, чай, мед, нежирный сыр.