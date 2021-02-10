Для этого стражам правопорядка пришлось выехать в другой регион: любитель чистить чужие банковские счета жил в Тольятти. Однако это не помешало сотрудникам полиции вычислить преступника и задержать его. Подробностями операции с корреспондентом "РГ" поделился начальник Управления уголовного розыска при ГУ МВД по Красноярскому краю полковник полиции Андрей Иванов.

Потянули за ниточку

Строчки полицейского отчета гласят: "В городе Тольятти сотрудники красноярского управления уголовного розыска задержали подозреваемого в серии хищений денег с банковских карт. Он звонил потерпевшим, представлялся сотрудником службы безопасности банка и убеждал их обезопасить свой счет. Так мужчина получал доступ к личным данным граждан и похищал их деньги - от 20 до 50 тысяч рублей. Подозреваемый задержан, во время обыска в его квартире полицейские изъяли четыре сотовых телефона, сим-карты, нетбук и планшет. Возбуждено уголовное дело".

Однако за этими официальными фразами стоит кропотливая и напряженная работа сыщиков.

- 42-летний мошенник промышлял обманом уже несколько лет - с 2018-го. Вычислить его было не так-то просто. Во-первых, он житель другого региона, а во-вторых, нелегко было объединить все дела в одно производство. Активность мошенников в последнее время не-уклонно повышается, ежегодный прирост составляет около 70 процентов. Только у нас, в Красноярском крае, ежедневно регистрируются десятки подобных случаев. Преступники не гнушаются надувательством в самых разных сферах - тут и интернет, и сотовая связь, и игра на бирже, и многое другое... Однако через некоторое время мы выявили закономерность, которая позволила предположить - за некоторыми случаями обмана граждан скрывается один и тот же человек. Мы потянули за ниточку и, как говорится, распутали весь клубок, - рассказывает Андрей Иванов.

Давил на жалость

Как говорят правоохранители, преступника подвела привычка представляться сотрудником одного и того же банка, входящего в десятку известных, но не самого крупного в нашей стране. А дальше была тщательная работа. Вскоре стало ясно: нужно ехать в Тольятти.

Злоумышленника вычислили и задержали быстро. Запираться он не стал, напротив, начал давить на жалость, рассказывать о своей горькой судьбе, толкнувшей на путь преступного обмана.

- Говорил, мол, никак не мог устроиться на нормальную работу, а у него семья, двое детей, которых надо кормить. Пробовал трудиться вахтовым методом, но тоже не вышло. А потом начитался так называемых теневых форумов, где подробно расписываются разнообразные мошеннические уловки с использованием информационных технологий. Попробовал раз, два - получилось. Вот и вошел во вкус, - рассказывает начальник краевого УУР.

Кстати, жена о прибыльной "работе" мужа, вероятно, знала. Как вспоминали оперативники, самого злоумышленника задержали на улице. Однако для сбора вещественных доказательств необходимо было попасть в квартиру, а супруга наотрез отказалась открывать. Поскольку на руках у полицейских была санкция на обыск, вызвали МЧС и взломали дверь. Как оказалось, женщина паниковала не зря - улики нашлись быстро.

Вдобавок выяснилось, что жертвы мошенника - не только из Красноярского края. Пострадали также жители Кемеровской, Саратовской, Тверской, Челябинской, Ивановской областей, Башкортостана...

По словам правоохранителей, в деле пока насчитывается более 20 преступных эпизодов, но, скорее всего, лишилось своих денег гораздо большее количество человек. Ведь за два года своей деятельности мошенник сделал сотни и сотни звонков. Конечно, в большинстве случаев люди реагировали адекватно и не велись на его слова, но кто-то все же попадал в сети обмана. Самого преступника под конвоем привезли в Красноярск на самолете, здесь же суд, ввиду наличия у него двоих детей, выбрал для задержанного меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Обмануться дважды

- Конечно, это задержание - лишь один из многих успехов в нашей работе. Особенность подобных преступлений в том, что они - межрегиональные, поэтому нашим сотрудникам приходится постоянно выезжать в командировки, ведь подозреваемые могут скрываться в любом уголке России. Например, в прошлом году сотрудники УУР задержали группу из Санкт-Петербурга, которая обманывала людей похожим методом. Скоро уйдет в суд дело и по мошенничеству с БАДами - в нем четыре фигуранта: звонили, предлагали ощутимую компенсацию за покупку "вредной добавки", причем эти мошенники тоже раскинули сеть по всей стране, - комментирует врио начальника отдела по раскрытию хищений с использованием информационно-коммуникационных технологий краевого УУР Руслан Гашимов.

Почему же люди до сих пор попадают в ловушки ушлых аферистов, несмотря на то, что СМИ и полиция каждый день предупреждают их о бдительности? По словам Руслана Гашимова, чаще всего причина - в низкой финансовой грамотности. Вдобавок преступники - прекрасные психологи, изобретающие все новые и новые уловки. Например, у них есть базы из контактов тех, кого уже удалось обмануть, - своих жертв мошенники предпочитают не выпускать из виду. Так, человек потерял все деньги, и вот через некоторое время ему звонят снова: "Здравствуйте, вас беспокоят из прокуратуры. Лица, похитившие ваши средства, задержаны, а вам положены выплаты как пострадавшему. Куда перевести деньги? Нужен номер банковского счета". И жертва порой покупается на обман - уже во второй раз.

- В последнее время преступники стали представляться и сотрудниками полиции, якобы подтверждающими слова "банковского работника": "Все верно, с вашего счета сейчас списываются деньги". В ход идут также фишинговые (фальшивые) сайты и торговые площадки, такие как "Авито", "Юла" и другие. В общем, не брезгуют ничем, - отмечает Руслан Гашимов.

Особо полиция предостерегает представителей молодого поколения, ищущих способ быстро и легко заработать. По словам стражей правопорядка, сейчас появилось много объявлений, где человеку предлагают заплатить, если он откроет на свое имя карты в нескольких банках. Объяснение может быть разным - например, что на эти счета будут переводиться средства для больных детей или бездомных животных. Ни в коем случае не соглашайтесь! На самом деле преступникам такие счета нужны, чтобы выводить через них похищенные деньги. И когда мошенников арестуют, то вас тоже могут привлечь к ответственности как соучастника преступления. И никакие объяснения, что вы ни о чем не знали, скорее всего, не помогут.

Как защититься от мошенников?

Эксперты дают несколько простых, но действенных советов:

Не открывайте мобильный банк через общественный вай-фай в кафе, на вокзалах и в других общественных заведениях.

Никогда не выпускайте из виду карту, когда ее берут продавцы, официанты и другие. CVV-код (данные с обратной стороны банковской карты) лучше закрасить или заклеить, но обязательно запомнить или сохранить.

Пользуйтесь антивирусными программами, постоянно их обновляйте, пользуйтесь сложными паролями на телефонах и компьютерах.

Опасайтесь "кредитных помощников", которые навязывают услуги по страховке, плату за консультации, услуги курьера.

Сфера кибермошенничества совершенствуется с каждым днем: преступники уже научились подделывать официальные номера банков, чтобы обманывать доверчивых клиентов. В последнее время мошенники стали использовать специальное программное обеспечение, которое позволяет скрыть настоящий номер звонящего. Собеседник увидит на определителе номер, который заранее ввел в программу злоумышленник, например, официальный номер call-центра банка.

Такой преступник обычно представляется сотрудником кредитной организации, он знает имя собеседника, его дату рождения, номер и срок действия карты. Эти сведения мошенники получают заранее из открытых источников, социальных сетей и с помощью фишинга.

Схема обмана проста. Мошенник предупреждает клиента о подозрительной активности, которую служба безопасности банка зафиксировала на его счетах, после чего предлагает человеку выполнить ряд действий. Обычно человека просят сообщить данные карты, пин-код или одноразовый пароль из смс-сообщения. Причем сделать это надо якобы быстро, так как блокировка длится всего несколько минут.

Что делать? Ни в коем случае не спешить. Подозрительные операции банк приостанавливает на срок до 48 часов, а не на несколько минут, как заявляет вам мошенник. Прервите разговор, сами перезвоните в банк и уточните всю информацию.