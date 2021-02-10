В Правительстве Красноярского края под руководством Юрия Лапшина прошло совещание о проекте комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года. В совещании приняли участие глава Норильска Дмитрий Карасёв, спикер Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов, руководство краевой прокуратуры, Счётной палаты, члены краевого Правительства.

Напомним, в ноябре прошлого года, по итогам визита делегации Совета Федерации, Правительство края получило от администрации Норильска предложения в комплексный план развития города на общую сумму более 200 млрд рублей. Они включали ключевые потребности городского хозяйства. На основе этого документа Правительство края подготовило проект комплексного плана, предусматривающего выполнение 78 мероприятий на сумму 217,6 млрд рублей до 2035 года. Ключевыми направлениями плана являются реновация жилищного фонда Норильска, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие объектов социальной инфраструктуры, благоустройство города, переселение отдельных категорий граждан в наиболее благоприятные климатические условия. В такой редакции проект комплексного плана был направлен на согласование в Правительство РФ.

В январе текущего года в должность главы Норильска вступил Дмитрий Карасёв. Поскольку именно позиция города является ключевой в определении мероприятий комплексного плана, возникла необходимость подтвердить готовность нового главы следовать согласованному прежде проекту плана.

Председатель Законодательного Cобрания Дмитрий Свиридов подчеркнул важность перечня мероприятий, подготовленного в конце прошлого года по предложениям норильчан. "Принципиально, что ни одна из сторон не отказывается от своего участия в обсуждении этого плана", - заявил спикер краевого парламента.

Ранее, во время первого визита в Красноярск, Дмитрий Карасёв выразил сомнения в наличии источников финансирования всех заявленных мероприятий комплексного плана и отметил, что поддерживает исключительно достигнутые договоренности на 120 млрд рублей до 2035 года.

Такую же версию он сначала озвучил и сегодня. Но после продолжительной дискуссии, которая развернулась между участниками совещания, глава города вернулся к первоначальным позициям администрации Норильска в отношении наполнения комплексного плана.

Как отметил председатель краевого Правительства, базовым для утверждения такого рода документов является непосредственно перечень мероприятий, которые в первую очередь необходимо реализовать. "Норильск должен понимать, что ему нужно для нормальной и безопасной жизни. А как на это получить средства - уже наша забота. Мы собираемся сделать всё возможное, чтобы помочь городу предотвратить жилищно-коммунальные и социальные катастрофы. Так что полноценный комплексный план - это не роскошь. Образно говоря, это документ, который должен стать Библией для мэра, а не поводом для споров", - отметил Юрий Лапшин.

Комплексный план должен стать Библией для мэра, а не поводом для споров

По итогам детального обсуждения всех аспектов этого вопроса, включая не только набор мероприятий, но и последующие механизмы их выполнения, глава Норильска Дмитрий Карасёв признал актуальность и необходимость включения в комплексный план всех ранее заявленных 78 мероприятий на общую сумму 217 млрд рублей. "Они важны и нужны для города", - отметил Дмитрий Карасёв.

Теперь, после согласования объёмов комплексного плана, вопросы финансового обеспечения мероприятий будут обсуждаться в рамках подготовки нового четырёхстороннего соглашения между Правительством Красноярского края, Правительством РФ, ГМК "Норильский никель" и городом Норильском.