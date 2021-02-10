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10.02.2021 07:59
Рубрика: Общество

Врачи справились с опухолью

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 28(8379)
В Новосибирске нейрохирурги национального медицинского исследовательского центра им. Е. Н. Мешалкина удалили пациентке крупную опухоль, которая "пряталась" в труднодоступной зоне головного мозга. Сложнейшая операция длилась больше пяти часов. В Уфе 54-летнюю Оксану Костусенко оперировать отказались, посчитав это слишком рискованным, и пациентка искала врачей по всей стране.

Коварная онкология проявилась у Оксаны внезапно. Уже потом, после того как женщина узнала диагноз - глиома, она первым делом принялась читать о своей болезни в Сети, изучать симптомы - головокружения, постоянные головные боли, тошнота. Но у нее ничего подобного не было. Пока неожиданный приступ не случился с ней в доме родителей.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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- Долгое время опухоль не проявлялась, - вспоминает пациентка. - Обратилась к неврологу после единственного случая потери сознания. Врач направил на магнитно-резонансную томографию головного мозга, по результатам которой и выявили новообразование. По заключению башкирских хирургов, прогноз хирургического вмешательства был неблагоприятным, поэтому мне отказали в операции.

По словам врача-нейрохирурга Сергея Чернова, случай можно назвать уникальным. Опухоль затронула оба полушария, при этом располагалась она в труднодоступной зоне головного мозга.

- Этот участок отвечает за высшую нервную деятельность - речь, эмоции, память, настроение, внимание, - отмечает Сергей Чернов. - Новообразования такого объема и локализации встречаются крайне редко. Операция требует высокотехнологичного обеспечения и большого опыта хирургической бригады, чем обладают лишь несколько медицинских центров страны.

Специалисты построили 3D-модель оперируемого участка, чтобы обойти жизненно важные центры, не задеть главные функциональные зоны. Такой подход позволяет не просто удалить новообразование, в мельчайших деталях контролируя процесс операции, но и минимизировать степень травматизма при хирургическом вмешательстве

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готова к выписке. Оксана вернется в Уфу, но уже через месяц продолжит лечение в Новосибирске - ей необходим курс лучевой терапии. После операции стало ясно, что глиома менее злокачественна, чем сначала предполагали врачи.

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