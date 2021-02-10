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10.02.2021 13:05
Рубрика: Власть

Новосибирский Робот Николай может получить "Хрустальную гарнитуру"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирский интеллектуальный диалоговый Робот Николай вошел в шорт-лист конкурса "Хрустальная гарнитура", учрежденного сообществом профессионалов IT-отрасли Call Center Guru. Проект "Цифровая платформа эффективных коммуникаций с пациентами - Робот Николай", разработанный министерством цифрового развития и связи Новосибирской области, был выдвинут в номинации "Самая эффективная программа улучшений, изменений".
Фото: Алексей Ефимов/РИА Новости Фото: Алексей Ефимов/РИА Новости
Фото: Алексей Ефимов/РИА Новости

Робот Николай с ноября 2020 года принимает входящие звонки граждан в "Единой регистратуре 124", а с декабря - по "горячей линии 122". Сегодня он первым отвечает на все 100% входящих вызовов, хотя контактный центр может получать до 15 тысяч звонков в день. Если робот затрудняется распознать речь (хотя его возможности в этом плане все время растут), он переводит звонок на оператора.

Фото: Татьяна Кравченко
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Платформа, использующая пионерские для России архитектурные и сервисные решения, работает на основе обучаемой нейронной сети. Она позволяет управлять потоками обращений и своевременно информировать о любых изменениях.

- Главная цель проекта - создание универсальной масштабируемой цифровой платформы взаимодействия с населением. Для нас важно, чтобы виртуальный оператор обладал обширной специализированной базой знаний, и при этом был максимально клиентоориентированным, упрощая взаимодействие с государственными органами и повышая уровень доверия к электронным сервисам, - подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Финал международного конкурса пройдет 23 марта.

Справка "РГ"

Робот-консультант Николай начал работу в контакт-центре МФЦ Новосибирской области в 2019 году. В дальнейшем его "специализацией" стало здравоохранение. За время своей работы Николай уже удостоен большого количества наград. В том числе, за победы на всероссийских конкурсах "Проф IT.2020" и "Лучший МФЦ России.2019".

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