По данным МВД, за последний год в Омской области зарегистрировано более 5,8 тысячи дистанционных преступлений, включая мошенничества и кражи с банковских счетов. Это на семьдесят процентов больше, чем в 2019 году.

Рост краж с использованием интернета подстегнула пандемия. Находясь в режиме самоизоляции, люди стали активнее переходить на бесконтактные платежи. А где деньги, там и жулики.

- Сейчас каждое четвертое преступление совершается посредством сотовой связи или сети интернет, - сообщил старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УМВД России по Омской области Андрей Пичугин. - Став жертвами мошенников, омичи лишились свыше 240 миллионов рублей. И это только официальные данные.

Схема проста. Преступники звонят потенциальной жертве. Представляются работниками службы безопасности финансового учреждения. И сообщают, что сбережения находятся в опасности. Ошарашенные клиенты теряют голову и сообщают мошенникам данные своих карт и счетов, после чего те снимают с них деньги.

Вдвое больше стало мошенников и в сфере продаж. Люди находят в интернете выгодные предложения, а в результате оказываются обманутыми. Например, двадцати тысяч рублей лишился покупатель саксофона из Называевска, 53 тысяч - омичка, решившая купить болонку. Пострадали покупатели фитнес-абонементов, кроссовок, автопокрышек, пневматического оружия, иномарок, билетов на самолет и даже в театр.

По данным МВД, сейчас популярны фишинговые сайты - мошенники очень правдоподобно копируют порталы, которым люди привыкли доверять. Отправляют своим жертвам СМС-ссылки. А те, не подозревая о подлоге, идут по ним, вводят свои данные. И теряют деньги.

Стражи порядка настоятельно рекомендуют быть начеку. Делать покупки только на проверенных порталах. Ни в коем случае не сообщать неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись, данные банковских карт, счетов, пин-коды. А в случае любых подозрений оперативно обращаться в отделение банка и правоохранительные органы.

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