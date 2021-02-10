Ученые из РФ и Франции выяснят, как ветра влияют на экологию Арктики

Российские ученые из Института океанологии РАН, Московского и Томского госуниверситетов совместно с французскими специалистами из обсерватории Миди-Пиренейз стали участниками проекта по изучению влияния ветров на загрязнение Арктики.

В течение двух лет специалисты будут выяснять, как тяжелые металлы с воздушными массами попадают на север Сибири и полярные территории.

Об этом ТАСС рассказал один из участников проекта, директор Центра коллективного пользования "Мегапрофиль" научного управления ТГУ Сергей Воробьев. Он отметил, что основная задача проекта - понять, откуда ветер приносит загрязняющие вещества, что способствует их переносу и распространению.

Для этого ученые будут собирать пробы снега, воды, растительности донных отложений водоемов на территории от почти всей Западной Сибири и Дальнего Востока. А также изучать данные о метеоусловиях в этой местности. Особенно тщательно специалисты Томского университета обследуют флору и фауну Васюганского болота.

Полученные образцы изучат в лабораториях институтов и университетов, участвующих в проекте. Все данные ученые обобщат, и в дальнейшем их можно будет использовать для составления прогнозов возможных загрязнений окружающей среды, а также для того, чтобы просчитывать последствия природных катаклизмов.