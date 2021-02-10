В Новосибирской области появится новая категория особо охраняемых природных территорий регионального значения - лесные парки. В числе первых претендентов на этот статус - Заельцовский бор в Новосибирске. Это предусмотрено изменениями в региональный закон "Об особо охраняемых природных территориях Новосибирской области".

С такой инициативой выступили депутаты Законодательного собрания региона. Комитет заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, рассмотрев законопроект, в котором прописаны нововведения и изменения, предложил вынести его на ближайшую сессию регионального парламента сразу в двух чтениях.

Может показаться, что депутаты торопятся с принятием данного законопроекта. Но, как пояснил руководитель комитета Александр Терепа, проделана большая работа по подготовке документа, в нем все предельно ясно и выверено. В частности, прописаны порядок создания парков, их содержание и охрана. Для детального изучения вопроса по инициативе председателя заксобрания Андрея Шимкива была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты, представители прокуратуры, комиссии по экологии, специалисты областного министерства природных ресурсов.

- Мы говорим о региональном законодательстве, которое предлагаем усовершенствовать. По сути дела, конструируем инструмент, который позволит исполнительным органам власти оперативно решать экологические вопросы, - отметил Александр Терепа.

Первый заместитель председателя заксобрания, член рабочей группы по подготовке законопроекта Андрей Панферов напомнил, что необходимость принять такой законопроект вызвана, в первую очередь, ситуацией вокруг Заельцовского бора Новосибирска.

- Есть люди, которые не хотят, чтобы такой законопроект появился. Было определенное противодействие от граждан, которые, видимо, заинтересованы в ином использовании исторически сложившихся лесных участков в границах Новосибирска, в том числе Заельцовского бора. И чем решительнее мы будем действовать в этом вопросе, тем скорее решится вопрос по созданию защитного щита зеленых массивов, - сказал на заседании комитета первый вице-спикер.

С основным докладом выступил заместитель председателя аграрного комитета Денис Субботин. Он сообщил, что закон № 325-ОЗ от 26 сентября 2005 года предлагается расширить списком видов особо охраняемых природных территорий регионального значения. С инициативой о создании лесного парка смогут выходить представительные органы муниципальных образований, субъекты, которые занимаются организацией жизнедеятельности на данной территории, группа граждан.

- Природный парк делать долго даже в рамках действующего законодательства (особый природоохранный статус "природный парк" ранее присвоили Караканскому бору. - Прим. "РГ"). Лесной парк можно оформить по более ускоренной процедуре, - пояснил Денис Субботин. - Проект закона как раз описывает ограничения, вводимые на пользователей земель внутри особой территории.

В первую очередь в качестве лесных парков планируется оформить Заельцовский бор, участок Новосибирского сельского района, зеленую зону в Первомайском районе.

При этом, как отметил Андрей Шимкив, собственники земельных участков - как владельцы уже построенных жилых домов, так и собственники важных объектов социальной инфраструктуры - не должны пострадать. То есть никто не собирается убирать из Заельцовского бора общегородской парк, детскую железную дорогу, зоопарк и кладбище. Но вот строительству многоэтажек и вырубке леса с присвоением статуса "лесной парк" будет поставлен заслон.

По мнению Андрея Шимкива, закон имеет историческое значение на ближайшие десятилетия.

- Мы принимаем закон, который позволит сохранять в первозданном виде те территории, которые считают нужными сохранить наши избиратели, жители Новосибирской области, - подчеркнул спикер заксобрания.

До очередной сессии, которая запланирована на 25 февраля, депутаты должны проработать предложения, которые еще могут поступить.

Прямая речь

Андрей Панферов, первый заместитель председателя заксобрания Новосибирской области:

- Чтобы Заельцовский бор не стал территорией, на которой будут возводиться микрорайоны и вырубаться лес, чтобы легкие нашей области и зеленые парковая зона были сохранены, чтобы граждане могли сюда приезжать, отдыхать и гордиться замечательным лесопарком - для этого рабочая группа заксобрания и предложила законопроект, а депутаты поддержали. Время пришло встать на защиту городских лесов.