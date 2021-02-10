В Томске издали новое учебное пособие "Городское путешествие. Томск". Книга рассказывает об истории, архитектуре, людях и тайнах города.

Как "золотая лихорадка" изменила Томск? У кого на могиле каждый день зажигается лампочка? Откуда в Университетском озере взялись лягушки? Ответы на эти и множество других интересных вопросов можно найти в новом учебнике.

- Мы обнаружили, что популярных книг, которые бы рассказывали о Томске так, чтобы было интересно любому школьнику, почти нет. Большая часть краеведческой литературы рассчитана на взрослых. Поэтому мы решили устранить этот пробел. И собрали в нашем издании множество разных любопытных фактов, - пояснила редактор Елена Фаткулина.

Книга имеет сорок тематических разворотов. Каждый посвящен отдельному событию или явлению, начиная от древних кулайцев и заканчивая современными космическими разработками.

Иллюстрации к изданию сделали новосибирский художник Константин Попов и томичка Екатерина Становенко. Книга может быть интересна не только томичам, но и гостям города.