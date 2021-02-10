Врач объяснил, кто из перенесших ковид может заразиться туберкулезом

Еще один тяжелый побочный "эффект" от перенесенного коронавируса обозначили авторы новой версии методических рекомендаций по его профилактике и лечению.

"После перенесенного COVID-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем", - такое заявление опубликовал минздрав РФ.

Насколько обширное поражение легких в реальности увеличивает риск заразиться еще одной опасной болезнью, выясняла "КП-Новосибирск".

авлабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов разделяет позицию минздрава. По его словам, любая пневмония, а особенно ковидная, ослабляет организм. И дело даже не в поражении легких. Человеку просто не хватает витаминов и полезных веществ, поскольку все это было истрачено на борьбу с вирусом. На таком фоне палочка Коха, которая "дремлет" внутри абсолютно у всех, вполне может перейти к активным действиям.

По мнению профессора кафедры физиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабака, если бы степень поражения легкого влияла на риск заразиться, то туберкулезом болели бы очень многие пациенты, перенесшие коронавирус в тяжелой форме. Однако медики этого не наблюдают. Ведь при ковиде легкие поражаются не бактериями, а вирусом. И едва он покидает организм, легочная ткань постепенно восстанавливается.

На вопрос, кто же все-таки находится в группе риска, ответил замглавврача клиники иммунопатологии НИИ фундаментальной и клинической иммунологии Артем Стрельников. "Туберкулез после перенесенного коронавируса может развиться у тех, кто и раньше был к нему предрасположен. У человека был ослаблен иммунитет, он плохо питался, резко похудел", - полагает Стрельников.

Чтобы уберечься от заразы, важно дать своему организму восстановиться после коронавируса. Как уточнил Александр Шестопалов, на реабилитацию уйдет два-три месяца. Нужно делать дыхательную гимнастику и как можно больше двигаться - ходить, плавать. Или еще лучше отправиться к морю. Но только не изнурять себя тяжелыми тренировками.

Между тем, профессор Университета Ратгерса (США), заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов не склонен связывать коронавирус и заболевание туберкулезом. Он считает, что прошло еще слишком мало времени, чтобы говорить о такой взаимосвязи. Подтвердить предположение можно, лишь опираясь на результаты масштабного исследования. Но для этого нужны обширные данные по заболевшим туберкулезом вообще и после перенесенного коронавируса в частности. Но таких данных сегодня нет.