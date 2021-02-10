Стационары Северо-Запада начали возвращаться к плановому приему больных.

В Санкт-Петербурге помощь больным с коронавирусом и пневмониями оказывали 25 городских и федеральных стационаров. Несколько из них уже возобновили работу в обычном режиме. Это Мариинская больница, Городской нефрологический центр, Фониатрический центр, Центр амбулаторной хирургии и Центр онкологической амбулаторной помощи.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Петербурге заметно улучшилась. В том числе доля пациентов на ИВЛ уменьшилась на треть. По данным Смольного, в общей сложности петербургские врачи вылечили почти 234 тысячи человек. Порой они совершали настоящие чудеса. Так, в больнице Святого Георгия медики сумели вернуть к жизни пациента, который находился в состоянии клинической смерти 40 минут! На фоне тяжелого течения коронавирусной инфекции у 45-летнего мужчины развились пневмония и массивная тромбоэмболия легочной артерии. На днях пациент был выписан из больницы. Он хорошо себя чувствует и совершенно не помнит о том, как несколько дней балансировал на краю жизни и смерти.

В Вологодской области также начали постепенно выходить на прежний уровень оказания медицинской помощи. Уровень госпитализации по коронавирусной инфекции снижается. Если ранее единомоментно на лечении в моногоспиталях находились от 1,1 до 1,2 тысячи пациентов, то сейчас вдвое меньше.

- Свободные койки, которые не заняты под лечение коронавирусной инфекции, будут возвращаться к штатному режиму работы, - отмечает заместитель губернатора Лариса Каманина. - Этот процесс начинается в Вологде с городской больницы № 2.

В медучреждении уже прекратилась госпитализация больных с COVID-19. Как только выпишутся все выздоровевшие, помещение будет подготовлено к приему обычных пациентов. Штатную работу восстановят только после дезинфекции всех помещений и проведения контроля микробиологических смывов с различных поверхностей.

В Мурманской области среднемесячная посещаемость медицинских учреждений почти вернулась к прежним показателям. Сегодня она составляет 85-90 процентов "доковидного" периода.

- Очереди увеличились, поскольку пациенты стали чаще обращаться в поликлиники, - говорит заместитель главврача городской поликлиники № 1 Мурманска Артем Ладыгин. - В связи с этим мы стали выводить врачей из ковидных бригад и отделений обратно на участки: необходимо проводить диспансеризацию и выполнять множество других задач.

В Архангельской области эпидситуация стабилизировалась и практически все больницы возобновили плановую госпитализацию. Но повсюду еще действуют запрет на посещение пациентов, измерение температуры на входе, масочный режим и другие защитные меры. В первой городской клинической больнице Архангельска плановая помощь приостановлена до 15 февраля только в двух отделениях - урологическом и нефрологическом. Архангельская областная клиническая больница еще в августе возобновила плановую госпитализацию. Однако расположенное здесь главное ковидное отделение региона закрывать пока рано: в нем лечатся 343 пациента, из них 38 - в реанимации. Посвободнее вздохнули врачи центральной городской больницы города Котласа, где долгое время была напряженная ситуация с коронавирусом. С 1 февраля здесь возобновили профосмотры и диспансеризацию.

В Карелии возвращение к привычному режиму пока в перспективе. В республике уровень заболевания COVID-19 по-прежнему превышает как общероссийский, так и северо-западный.

Кстати

В Центре интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета назвали сроки спада заболеваемости COVID-19. По данным исследователей, город может выйти на уровень прироста новых случаев коронавирусной инфекции 0,1 процента во второй декаде апреля. А к середине мая уровень заболеваемости опустится до нуля. Но это возможно, только если вакцинация охватит значительную часть населения, уточняют ученые.