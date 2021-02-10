ЦИК передал музею современной истории России печать УИК образца 1946 года

Центризбирком на заседании среду передал в коллекцию Государственного центрального музея современной истории России печать избирательной комиссии, которая использовалась на первых послевоенных выборах в Верховный Совет СССР в 1946 году.

"Мы сегодня хотели поприветствовать наших гостей и вручить ту самую печать, которую наши коллеги из комиссии в Псковской области хранили с 1946 года как музейный экспонат", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова и передала реликвию представителям музея.

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев также решил внести вклад в экспозицию музея и подарил ему знаки члена ЦИК разных лет из личной коллекции.

"Мы намерены продолжать сотрудничество с музеем для того, чтобы люди, особенно молодые, помнили, знали, как живет страна, какие этапы она проходит, в том числе - через выборы", - сказала Элла Памфилова.

Она назвала глубоко символичным то обстоятельство, что заседание комиссии прошло в день 75-летия первых послевоенных выборов в стране - они состоялись 10 февраля 1946 года.

К памятной дате Центризбирком провел выставку и выпустил фотоальбом с ее экспонатами.