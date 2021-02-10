Живописный поселок Эссойла на берегу Сямозера в шутку называют деревней мультипликаторов. У здешних детей необычное для сельской местности увлечение - они снимают мультфильмы.

Эссойла находится в 70 километрах от Петрозаводска. Здесь проживают около 1,7 тысячи человек. Коренное население - карелы-ливвики, поэтому в поселке много делается для сохранения национального языка, ливвиковского диалекта и культуры. Местный этнокультурный центр называется "Киелен кирью", что значит "языковой узор". При нем уже десять лет работает арт-студия "Домик света", в которой и учат делать мультфильмы сельских девчонок и мальчишек. Некоторые, повзрослев, нашли себя в прикладном искусстве. Профессиональных мультипликаторов в Эссойле пока не вырастили, но все еще может случиться. По крайней мере бессменный руководитель "Домика света" Олег Обносов не перестает в это верить.

Январская Эссойла встретила нас морозной погодой, скрипучим снегом и раскидистыми соснами. В арт-студии все стены увешаны дипломами за победы на российских и международных конкурсах. В уголке сменная детская обувь: ребята проводят здесь по несколько часов три раза в неделю и должны чувствовать себя комфортно, как дома. Компьютеры, видеокамеры, вся необходимая техника, в том числе и для создания мультфильмов в 3D, у студии есть.

- Берем всех желающих, - рассказывает Олег Обносов. - У нас как в художественной школе. Начинаем с азов, учим рисунку, композиции, а потом и анимации: рисуем и лепим персонажей, пишем сценарии, готовим окружение - жизненное пространство, которое необходимо в кадре.

Руководитель студии уверен: все дети талантливы, нужно просто правильно объяснить, научить, заинтересовать. Они быстро все схватывают и уже сами разбираются и в операторском деле, и в компьютерной графике.

На создание одного мультфильма уходит почти год. Процесс этот очень трудоемкий - идея, сценарий, подготовка персонажей, сама съемка, монтаж, озвучание... Все вместе сняли уже 18 мультфильмов. Некоторые на карельском языке.

Олег Николаевич показывает работу десятилетней Вики Вандышевой. На картонке небольшая комната, чуть сзади шкаф с книжками, а впереди - мальчик. В этом проекте приходится и рисовать, и лепить. Снимают сюжет немного под наклоном, и это дает иллюзию целой комнаты. Чтобы на экране получилось действие, нужно раз за разом по чуть-чуть поднимать руку мальчику, поворачивать голову. Для этого фигурку разогревают феном. Сверху установлен фотоаппарат, подключенный к компьютеру. Дети делают кадр - и он сразу появляется на мониторе. За 10 секунд - 150 разных кадров. Можно посчитать, сколько их выходит за трехминутный фильм. Уже потом с использованием специальной программы герой оживает - двигается и ходит. А романтичный "Зеленый Ежик" - так называется один из мультфильмов - даже танцует под музыку.

Сейчас в работе у студийцев сразу пять сложных проектов. Надя Комарова, которой скоро исполнится 14 лет, рисует персонажей для мультфильма "Теремок". Он будет выполнен в технике перекладной анимации - это когда вырезанные из картона фигурки передвигаются и перекладываются от кадра к кадру.

Кстати, Олег Обносов очень гордится успехами Нади. Она в "Домике света" - ведущий специалист по персонажам. Недавно в поселковой библиотеке открыли даже персональную выставку юной художницы.

Еще один мультфильм делают о традиционной карельской игре кюккя, похожей на городки. Одна из героинь - девочка в национальном костюме. Ярослава Ермолаева аккуратно достает ее фигурку из коробки и снимает с головы специальное приспособление, чтобы реснички не ломались. К своим персонажам студийцы относятся очень бережно. Шаг за шагом - и вот уже на экране героиня будущего фильма подбрасывает биту и ловит ее. Настоящее волшебство.

Кстати

Арт-студия "Домик света" уже не раз становилась победителем на всероссийских и международных кинофестивалях. Получила она и премию министерства культуры Карелии имени известной сказительницы Ирины Федосовой. Ее присуждают детским творческим коллективам, которые занимаются сохранением фольклорного наследия народов, традиционно проживающих в республике. Полученные деньги студия потратила на материалы для создания мультфильмов - от красок до компьютерного обеспечения и видеоаппаратуры.