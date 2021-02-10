К научно-популярному марафону БФУ им. И. Канта подключились тысячи слушателей от Калининграда до Дальнего Востока

В Калининграде прошел научно-популярный онлайн-марафон "Открыты будущему", положивший начало мероприятиям Года науки и технологий в самом западном российском регионе. Его организовал Балтийский федеральный университет имени И. Канта в День российской науки, 8 февраля. Состоявшиеся ученые и молодые исследователи, писатели и предприниматели попытались сформулировать образ человека будущего и порассуждали над вопросом: "Что будет с человеком и окружающей его действительностью через многие годы?".

БФУ им. И. Канта – крупнейший образовательный, научный, культурный и просветительский центр Калининградской области. Фото: Пресс-служба БФУ им. И. Канта

Слушателями и участниками дискуссии стали сотрудники и студенты вуза, ученики калининградских школ, жители различных российских регионов - от Калининградской области до Дальнего Востока. Подключиться к онлайн-трансляции и задать экспертам свои вопросы могли все желающие.

Важнейшую тему - каковы они, дети будущего - поднял доктор философских наук, профессор, ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров. Несмотря на философский профиль научной деятельности, эксперт выпустил множество публикаций на тему развития высшего образования в РФ. В своем исследовании, посвященном особенностям детства в постновейшей истории человечества, Александр Федоров соединил философское направление с образовательным. Итогом стали четыре типа детства. Рассказывая о них, спикер привлек на помощь творчество великого японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки, который неоднократно заявлял, что создает свои фильмы в первую очередь для детей.

- Три из четырех типов детства нам очень хорошо знакомы, - рассказывает ректор Александр Федоров. - Первый - это детство "сохраняющего" типа. Многие из нас к такому детству привыкли. Это "неумелое" детство. Ребенок в процессе взросления должен быть приведен к норме "взрослости", нами созданной и нам понятной. Яркий пример - девочка Сацуки, персонаж мультфильма "Мой сосед Тоторо". При всей своей энергии, при всей своей одаренности она стремится к тому, чтобы побыстрее стать взрослой. Хочу подчеркнуть - среди "сохраняющих" детей много одаренных мальчиков и девочек, таких как Сацуки. При этом они стремятся прийти к определенной норме и влиться в мир большинства, который нас окружает.

Александр Федоров: Надеюсь, "новые дети" впервые в истории человечества начнут эпоху желаемого и управляемого будущего. Фото: Пресс-служба БФУ им. И.Канта

Второй тип - детство "решающего" типа. Эти дети, как поясняет Александр Федоров, в процессе взросления отодвигаются от нормы "взрослости". Бросая вызов "нормальному" миру взрослых людей, разрушая его, они стоят на пути создания нового, постоянно изменяющегося мира "взрослеющих взрослых". В то же время они подпитывают в себе определенную "детскость", чтобы двигаться дальше, открывать новые точки зрения, быть непохожими на большинство.

Третий тип детей - "дети-инноватики". Это, по мнению эксперта, самый интересный и увлекательный тип, с которым, впрочем, сложно иметь дело. Они всегда на два шага впереди. В процессе вертикального прогресса "инноватики" отрицают "взрослость" как таковую, создавая собственную традицию, полностью отказываясь от ролей.

Знаменитая фантастическая сага Миядзаки "Навсикая из долины ветров" как раз рассказывает о "девочке-инноватике". Навсикая создает такие условия, при которых мир взрослых без нее не может выжить, не может двигаться дальше. Есть примеры "инноватиков" и в реальной жизни. Взять хотя бы Илона Маска, который будто бы воплощает в жизнь свои детские мечты - строит марсоход, ракету, летающий автомобиль.

- Эта деятельность, с одной стороны, прекрасна, - продолжает Александр Федоров. - С другой стороны, опасна, поскольку у действий "инноватиков" нет никаких пределов. Они не задумываются: для чего мы это делаем, куда мы движемся, как наши действия влияют на существующий мир? Но пора перейти к четвертому, и относительно новому типу детства - это "детство конвенции". Он объединяет три ранее существовавших типа, заставляя "сохраняющих взрослых", взрослеющих людей, склонных к разрушению будущего, и не взрослеющих "инноватиков", беспорядочно производящих будущее, встать в общий круг. Эти "смешанные" дети первыми сознают: конкуренция - всего лишь ширма, за ней ничего не стоит. Надеюсь, "новые дети" откроют другой исторический терруар "детства будущего" и привнесут в эту монотонность новую одаренность, которая создаст "конвенцию поколений" и впервые в истории человечества начнет эпоху желаемого и управляемого будущего.

Андрей Клемешев: Мы можем и должны предотвратить появление следующих "черных лебедей". Фото: Пресс-служба БФУ им. И.Канта

Вопросам "куда мы движемся, как наши действия влияют на существующий мир" уделил особое внимание доктор политических наук, профессор, президент БФУ им. И. Канта Андрей Клемешев. Его выступление было посвящено самоисполняющимся пророчествам и "черным лебедям".

В первом случае речь идет об изначально ложных предсказаниях, влияющих на поведение людей, что в результате делает ложные представления истинными. Упоминания о самоисполняющихся пророчествах есть еще в мифах Древней Греции и древнеиндийской мифологии. Но сам термин популяризовал в середине прошлого века американский социолог Роберт Кинг Мертон. Он развил классический социологический тезис Уильяма Айзека Томаса и Дороти Томас: если ситуации определяются людьми как реальные, они реальны по своим последствиям.

Сейчас, в эпоху огромных массивов моментально распространяющейся информации, изучение самоисполняющихся пророчеств стало делом особенно актуальным. Ведь даже фейки могут стать истинными, если каким-то образом они повлияют на поведение большого количества людей.

Также эксперт подробно разобрал события типа "черный лебедь", которые теоретизировал американский эссеист, писатель и статистик Нассим Николас Талеб. Речь идет о трудно прогнозируемых и редких событиях, имеющих колоссальные последствия для огромного количества людей.

- Столкновение с "черным лебедем", называемым пандемией, сейчас переживает весь мир, - подчеркивает Андрей Клемешев. - Предотвратить пандемию мы уже не можем. Но можем детально, ниточка за ниточкой, проанализировать события, которые привели к текущей ситуации. И, разумеется, мы можем и должны думать о будущем. Какие из существующих ныне технологий, явлений, событий могут стать следующими "черными лебедями", как предотвратить нежелательные последствия?

Рассказывая о четырех типах детства, Александр Федоров привлек на помощь творчество великого режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки. Фото: Пресс-служба БФУ им. И.Канта

Одновременно трансляцию слушали и смотрели несколько тысяч человек. Отвечать на их вопросы спикерам помогал "Кантобот" - философски настроенный искусственный интеллект, который разработали ученые БФУ имени Канта. Вот, например, красивый ответ "Кантобота" на вопрос "В чем смысл критики?":

"Она побуждает нас исследовать источник наших понятий и указывает на те моменты, в которых они могут быть неправильно поняты. Таким образом, эта критика не есть пустая трата времени. Она приводит нас к пониманию того, что в человеческом разуме имеются определенные основные понятия или принципы и что без принципов никакая наука невозможна".

Участники марафона, который длился с утра и до позднего вечера, затронули огромное количество аспектов изучения будущего: от воспитания детей в условиях постоянных перемен до создания квантовых компьютеров, от этических норм научного предсказания будущего до влияния генов современного человека на социальные тренды.

Собирательный образ человека будущего и человечества будущего, который попытались нарисовать эксперты, еще будет прорисовываться в ходе дальнейших дискуссий. А многие тезисы и гипотезы, прозвучавшие во время марафона, лягут в основу студенческих курсовых и дипломных работ.

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