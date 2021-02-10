Калининградским самозанятым выдали первые льготные кредиты

В Калининградской области самозанятые граждане получают льготные кредиты. Региональная мера поддержки, которая начала действовать в декабре прошлого года, оказалась очень востребованной.

В качестве самозанятых в регионе зарегистрировались более десяти тысяч человек. Чтобы поддержать предпринимателей, которые делают свои первые шаги, областные власти разработали две специальные кредитные программы. Первая называется "Старт" и позволяет новичкам получить до 100 тысяч рублей сроком до 24 месяцев по ставке 4,25 процента в год. Что очень важно, для оформления займа не требуется залог или поручительство. Обращаться за мерой поддержки можно сразу после регистрации в качестве самозанятого.

- По этой программе берут займы на приобретение основных средств для работы, покупку материалов, обучение, - рассказывает директор фонда "Центр поддержки предпринимательства Калининградской области" Кирилл Лило. - Что интересно, пока чаще меру поддержки получают женщины. Всего по состоянию на 10 февраля участниками программы "Старт" стал 31 человек, в том числе 23 женщины.

Ставка в рамках второй программы, получившей название "Развитие", также составляет 4,25 процента в год. Она рассчитана на калининградцев, зарегистрированных в качестве самозанятых более трех месяцев и планирующих развивать свой бизнес. Здесь максимальная сумма займа достигает полумиллиона рублей, но потребуется залог или поручительство. Обращаться за займами следует в региональный центр "Мой бизнес".