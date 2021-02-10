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10.02.2021 13:54
Рубрика: Общество

Науке помогут рублем

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 28(8379)
В Мурманской области стартовала программа региональных грантов на поддержку инноваций.
Ученые МЧС России создадут "полевой лагерь" для Арктики

Как сообщил губернатор региона Андрей Чибис, в 2021 году на гранты для молодых ученых планируют выделить около 4,5 миллиона рублей. В первую очередь поддержку получат исследователи, чьи разработки связаны с проектами по освоению Арктики.

Среди регионов Северо-Запада Мурманская область на третьем месте по числу организаций, которые занимаются научными исследованиями. Молодые ученые Заполярья стали авторами многих интересных разработок.

Например, научный сотрудник Центра наноматериаловедения Кольского научного центра Российской академии наук (РАН) Галина Калашникова вошла в число победителей 2019 года программы ЮНЕСКО "Зеленая химия для жизни", а работа Глеба Самбурова удостоилась золотой медали 75-й Международной технической ярмарки в Болгарии. Ученые занимаются разработкой и применением титаносиликатов, благодаря которым можно очищать воду от радионуклидов и тяжелых металлов. На выходе получается чистая вода, которую можно сливать в озера и реки без какого-либо вреда для природы.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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