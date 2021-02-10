В Вологодской области сняли на видео переходящее дорогу стадо зубров

В Вологодской области удалось заснять на видео стадо зубров, которые переходят автодорогу. Животных заметили в Усть-Кубинском районе.

Видно, что животных достаточно много, они не обращают внимания на автомобиль. Как рассказывал корреспонденту "РГ" кандидат биологических наук Игорь Гусаров, который изучает зубров, животные не агрессивны и осторожны. В лесу стараются не встречаться с человеком.

Зубры занесены в Красную книгу, как вымирающий вид. Вологодская область в 1991 году решила принять участие в программе по разведению этих животных. Завезли несколько особей, сейчас их более ста. Они разделились на несколько стад. В самом большом живут взрослые самки, малыши и подростки, а также несколько самцов. Есть группы поменьше, а есть и совсем небольшие - из двух-трех самцов. Эти зубры ведут себя по-мужски - гордо. Живут отдельно, но невдалеке от основного стада. Объединяются только в августе-сентябре, когда начинается брачный сезон. А потом уходят снова.

Зимой прокормиться им сложнее. Поэтому зубрам привозят сено, комбикорм, лечат их. А взрослые особи иногда даже захаживают и в деревни. Местные жители оставляют им хлеб, сухари, картофельные очистки.