На территории Ленинградской области заработала программа, согласно которой инвесторы смогут арендовать объекты культурного наследия (ОКН) по льготной ставке - один рубль за один квадратный метр в год. Льготы распространяются только на объекты, находящиеся в собственности региона. Прежде чем выставить на аукцион, где стартовая цена - тот самый рубль за метр, неудовлетворительное состояние объекта культурного наследия должно быть документально подтверждено.

В договоре аренды, который заключается минимум на 15 лет, прописываются обязательства арендатора: в течение первых двух лет он должен выполнить и согласовать проект реставрации, а затем выполнить сами работы, уложившись в общий срок - семь лет с момента заключения договора. Нарушение условий договора ведет к его расторжению в одностороннем порядке. Будущая функция здания не должна противоречить нынешнему целевому назначению объекта культурного наследия. Иными словами, приспособить бывший амбар под жилье не удастся, а под общепит - можно. То есть если это нежилое помещение, но оно таким и останется. А вот льготная аренда на землю распространяться не будет - по мнению чиновников, это должно продемонстрировать серьезность намерений будущих инвесторов. У арендованных за рубль объектов культурного наследия будет и еще одно обременение: девелопер должен будет предоставлять туристам и жителям региона время для свободного посещения отреставрированных объектов по согласованному графику.

Пока список объектов культурного наследия, которые можно будет взять в аренду за рубль, официально не обнародован, но он вряд ли будет маленьким. Всего на территории 78-го региона находятся 179 памятников федерального значения, 1346 памятников регионального уровня и 2052 выявленных объекта. Только треть из них в удовлетворительном состоянии. Есть в этом списке и 300 заброшенных усадеб. Историк архитектуры Михаил Мильчик оценивает инициативу областных властей в высшей степени положительно. "Мы критикуем ситуацию с охраной памятников в Петербурге, но в Ленинградской области ситуация с охраной объектов культурного наследия намного хуже. Когда-то я сравнил урон, нанесенный историческим усадьбам за последние годы, с разрушениями, причиненными военными действиями Великой Отечественной. Но за последнее время ситуация только ухудшилась. Пример - Новая Ладога, где еще недавно можно было увидеть на центральном проспекте города старинные деревянные дома. Но теперь почти все они сгорели один за другим. И поджигателей не нашли, хотя исторический уездный город, который не был разрушен в годы войны, в наше время мог бы стать прекрасным туристическим центром", - заметил он.

Девелоперы в свою очередь отнеслись к инициативе властей настороженно. По мнению управляющего партнера одной из строительных компаний Игоря Водопьянова, приспособить заброшенные объекты под новые функции невозможно. "Коммерческого интереса такие здания в области не представляют", - уверен он. По мнению застройщиков, возможность редевелопмента заброшенных усадеб зависит от их площади, локации и исторической ценности. Восстанавливать усадьбы по всем правилам Венецианской хартии реставраторов - долго и дорого. Куда проще все снести и возвести "новодел" или вообще застроить участок по своему вкусу.

Пока инвесторы раздумывают над предложением областных властей и перспективой "рублевой аренды", на территории региона с начала этого года стала действовать еще одна программа, направленная уже на поддержку частных инвесторов, восстанавливающих объекты культурного наследия. Согласно этой инициативе, до десяти процентов средств, которые частный? инвестор потратил на реставрацию объекта, ему возместят из бюджета. Чтобы получить эти деньги, реставрационные работы нужно проводить в строгом соответствии с 73-м федеральным законом "Об объектах культурного наследия".

Один из претендентов на получение такой компенсации - предприниматель Павел Рыбинцев, купивший ветхие расселенные дома на Крепостной улице Выборга - 42 и 42а - выявленный объект культурного наследия "Комплекс городской усадьбы Эрикссона", архитекторы Й.Е. Йохансон, Ф. Оденваль, построена в 1862-1882 годах. Перед тем как приступить к реставрационным работам, Рыбинцев ездил в Вологду и в Финляндию, где знакомился с местным опытом реставрации деревянных зданий. Здания на Крепостной улице после реставрации Рыбинцев планирует использовать под гостиницу или хостел.

Тем временем

В Петербурге тоже действует программа аренды памятников за "рубль", она стартовала в 2018 году. Существенное отличие петербургской программы "рублевой" аренды состоит в том, что на срок проведения работ с инвестора требуют рыночную арендную плату (она и является начальной ценой торгов), а "рублевая" ставка действует только после реставрации.

С 2018 года в Петербурге за "рубль" сданы в аренду контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф.Я. и Н.Я. Колобовых на Большой Зелениной улице, 43 (уже отреставрирована), здание Александровских ворот Охтинских пороховых заводов на улице Химиков (арендатор начал там работы без согласования, и случился скандал), оранжерея в Петергофе, дача Н.М. Кочкина и загородный дом Л.А. Змигродского в Сестрорецке. В 2021 году на такие торги Смольный обещал выставить здания на Вознесенском проспекте, 36; ул. Константина Заслонова, 8; Академическом проспекте, 35б (Пушкин) и на Владимирской улице, 1, в Ломоносове.