Поставки газа в Калининград транзитом через Литву возобновлены

Транзит российского газа через Литву в Калининград возобновился ночью с 9 на 10 февраля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid.

Напомним, что поставки газа в Калининград через Литву прервались утром 9 февраля, по просьбе "Газпрома". Причины остановки транзита, не сообщались.

Потребности Калининградской области в природном газе в этот период обеспечивались за счет калининградского подземного газового хранилища. Поставки газа в Литву осуществлялись через Беларусь, с терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде, а также подземных хранилищ газа в Латвии и Беларуси.

Контракт между Amber Grid и "Газпромом" был заключен в 2015 году сроком на 10 лет по формуле "качай или плати". По его условиям в Калининград через Литву "Газпром" может прокачивать до 2,5 млрд кубометров газа в год.