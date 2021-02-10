Псковского военного осудили за кражу мундиров на 63 млн рублей

В Псковской области военного осудили на пять лет лишения свободы за кражу летно-технического обмундирования на общую сумму 63 миллиона рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области, военный списал вещи, хранившиеся на складах. Обмундирование принадлежало авиационным полкам 6 армии ВВС и ПВО.

Хищение выявили сотрудники Управления ФСБ по ЗВО. Военного лишили звания.

Кража совершалась не в одиночку. В конце прошлого года был осужден второй фигурант этого дела, тоже военный, его приговорили к трем годам лишения свободы.