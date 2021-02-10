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10.02.2021 12:12
Рубрика: Происшествия

Псковского военного осудили за кражу мундиров на 63 млн рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Псковской области военного осудили на пять лет лишения свободы за кражу летно-технического обмундирования на общую сумму 63 миллиона рублей.

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области, военный списал вещи, хранившиеся на складах. Обмундирование принадлежало авиационным полкам 6 армии ВВС и ПВО.

Хищение выявили сотрудники Управления ФСБ по ЗВО. Военного лишили звания.

Кража совершалась не в одиночку. В конце прошлого года был осужден второй фигурант этого дела, тоже военный, его приговорили к трем годам лишения свободы.

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