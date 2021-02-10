Спасатели выловили 80-сантиметровую змею в калининградской квартире

Змею в своей ванной обнаружили жильцы многоэтажки в Московском районе Калининграда. Перепуганные люди сразу вызвали спасателей.

Как сообщили в Центре обработки вызовов системы-112, вызов поступил около 23 часов 9 февраля. Спасатели, прибывшие на место, увидели коричневую змею длиной 80 сантиметров.

Рептилию отловили и вывезли из квартиры. Планируется передать ее в Калининградский зоопарк. Как она попала в квартиру, выяснить не удалось, скорее всего - через подвал.

В администрации Калининграда уточнили, что инцидент с пресмыкающимся произошел на улице Генерала Павлова. Предположительно это одна из разновидностей полоза. Эти неядовитые змеи не водятся в регионе, то есть незваным гостем оказался домашний питомец.