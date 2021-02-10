В Архангельской области заработала "горячая линия" для получателей социальных услуг.

Обратиться на нее может любой житель региона, который оказался в сложной ситуации. Социальное обслуживание положено не только людям с инвалидностью или пожилым, но многие об этом просто не знают. На горячей линии опытный юрист расскажет, какая помощь оказывается в каждом конкретном случае, а также поможет ее получить.

- Предположим, заболела многодетная мама, она не может выйти из дома в магазин, а доставка в их населенном пункте недоступна, - приводит пример председатель союза общественных объединений инвалидов Архангельской области Елена Шинкарева. - В этой ситуации семье должны помочь с покупкой необходимых продуктов и товаров. Или абсолютно здоровый и дееспособный человек сломал руку, не может приготовить себе еду - ему также полагается помощь. Горячая линия открыта для всех, кому трудно и кто не знает, куда обратиться.

Юридические консультации бесплатны.

На заметку

Пока обращения на "горячую линию" по соцуслугам принимаются на сайте, но скоро у нее появится и телефонный номер.