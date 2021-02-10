В Ленобласти найдено расчлененное тело женщины

В Ленинградской области задержан мужчина, который, по версии следствия, во время ссоры убил свою знакомую и расчленил тело. Как сообщает региональное СУ СК России, в ближайшие дни ему будет предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ "Убийство".

Части тела, завернутые в пакеты, были обнаружены на обочине дороги Санкт-Петербург - Матокса накануне, 10 февраля, а убийство произошло тремя днями ранее. Как считает следствие, 7 февраля в частном доме в городе Мурино подозреваемый распивал спиртные напитки с убитой женщиной. В ходе застолья между ними возникла ссора, и мужчина нанес женщине множественные удары руками, в результате чего она скончалась на месте. После подозреваемый расчленил тело и вывез его в пакетах.

Мужчина 1956 года рождения признался, что избил женщину кулаками. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.