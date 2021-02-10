В Петербурге дорожный рабочий потушил снегом горящую машину

В Петербурге дорожный рабочий Алексей Цыпцын потушил на своей снегоуборочной машине загоревшийся автомобиль каршеринга и тем самым предотвратил его взрыв. За этот отважный поступок мужчину хотят наградить, сообщает комитет по благоустройству Петербурга.

Инцидент произошел на перекрестке улицы Туристской и Богатырского проспекта. У машины во время движения загорелся моторный отсек.

Эту ситуацию увидел Алексей Цыпцын, сотрудник автоколонны дорожного предприятия "Коломяжское". Автоколонна неподалеку занималась уборкой снега. Водитель фронтального погрузчика подъехал к автомобилю и закидал его снегом. При этом, как говорят в комитете по благоустройству, мужчина продемонстрировал виртуозное владение техникой. Машина была потушена до приезда пожарных подразделений.

В комитете по благоустройству говорят, что это не первый случай, когда дорожные рабочие приходят на помощь при ЧП. Например, в прошлом году загоревшийся на Невском проспекте автомобиль затушили из поливальной машины.