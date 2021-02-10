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10.02.2021 17:12
Рубрика: Общество

Рек ожерелье

В Петербурге ищут способы стопроцентной очистки водных объектов
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 27(8378)
Подведены итоги водоохранных мероприятий за прошлый год. Согласно статистике, очищается 99,5 процента стоков (для сравнения: в 1978 году этот показатель был ноль процентов). Реки и каналы регулярно (почти каждый месяц) чистятся от мусора.
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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Эксперты уверены, что экология акватории улучшается. Об этом говорит появление в черте города бобров. Бобры, в отличие от уток, селиться в грязи не станут. Млекопитающие замечены не только на отдаленных реках Смоленке и Мурзинке, но и на каналах - Грибоедова и Обводном, фактически в центре мегаполиса.

Однако поставить полный заслон новым загрязнениям - проблема. Какие факторы мешают водному ожерелью Северной столицы стать чище? Их несколько.

По-прежнему актуальна тема ливневой канализации, говорят эксперты. Вместе с дождями и паводками в реки попадают химические и биологические загрязнители. Плотно подойти к теме очистки дождевых выпусков планируется только к 2030 году - не хватает денег и технологий. Свою грустную лепту вносит и изменение климата. Становится выше не только температура воздуха, но и температура воды. Что грозит еще более бурным ростом водорослей и дальнейшем загрязнением.

Оставшиеся 0,5 процента неочищенных стоков, сбрасываемых в акваторию, относятся к сложным. Выпуски часто расположены далеко от очистных сооружений, и, чтобы ликвидировать проблему, нужно прокладывать протяженные коммуникации. Не решена проблема очистки сточных вод и на городских предприятиях. Потенциальным источником аварий могут стать и бесхозные гидротехнические сооружения. Их в городе осталось не так много - менее десятка.

Фото: iStock
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Проблемой остается разлив нефтепродуктов, как поясняют специалисты, а точнее - сложности с поиском виновных. Экологи оперативно ликвидируют разлив, но течение рек достаточно сильное, и буквально за полчаса нефтяное пятно может переместиться на километры.

Кстати, в загрязнении акватории есть и вина самих горожан и туристов. Во время очистки рек и каналов от мусора и донных отложений чего только не выгребают! Лидирующие позиции занимает пластик: бутылки, стаканчики, пакеты. Но есть предметы куда массивнее: инструменты, батареи, строительный мусор, велосипеды, холодильники, стиральные машины и даже мотоциклы.

Планы на улучшение экологии водных объектов у города большие. Прежде всего это запуск на полную мощность Охтинского тоннельного коллектора. Благодаря ему удастся довести общий процент очистки сточных вод практически до ста. Как только прекратятся основные выбросы в реку Охту и прилегающие к ней, можно будет реализовывать планы по восстановлению тройки самых грязных рек города (Охта, Оккервиль, Лубья), а часть берегов превратить в рекреационные зоны. Оздоровление Охты благотворно скажется на состоянии Невы (Охта впадает в Неву) и, опосредованно, на состоянии Финского залива. А по региональному проекту "Сохранение уникальных водных объектов" продолжится расчистка русла реки Смоленки.

Из воды продолжают доставать батареи, велосипеды, холодильники, стиральные машины и даже мотоциклы 

Кстати, экологам активно помогают и сами горожане - своим участием в уборке берегов, в изучении экологии водных объектов и мониторингом их состояния. Например, как рассказала Ольга Сенова, возглавляющая экологическую организацию "Друзья Балтики", только школьных групп, проводящих исследования в содружестве с экологами, более пятидесяти.

Волонтеры изучают и такие небольшие водные объекты, как родники. Дело это очень нужное, поскольку очень часто граждане используют родники в качестве источника питьевой воды, причем даже без кипячения. Как показывает мониторинг, родник роднику рознь, к тому же показатели могут сильно меняться год от года. Ольга Сенова как пример чистого родника назвала Николаевский в Красном Селе. А вот вода, текущая из трубы неподалеку от санатория "Детские Дюны" (местное население считает эту воду родниковой), не так уж хороша. .

P. S.

- Город проводит огромную работу по очистке стоков, оздоровлению рек и каналов. Основной вклад в загрязнение водных объектов сейчас вносят промышленные предприятия и корабли, проходящие по Неве, а также стоки с огромного водосбора Ладожского и Онежского озер. Нуждается в решении вопрос дальнейшей переработки поднятого со дна рек и каналов ила. Например, с помощью биологической очистки, путем подсадки определенных штаммов бактерий, поедающих органику, - отметил Юрий Шевчук, председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации "Зеленый Крест".

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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