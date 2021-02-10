В Петербурге изменилось городское законодательство, касающееся въезда грузового транспорта. Если раньше фурам разрешали въезд на 82 улицы, то теперь их число возросло до 107. Кроме того, права въезда на территорию города лишаются фуры весом более восьми тонн и экологическим классом ниже "Евро-3".

Система работает следующим образом. Просто так грузовики в Петербург не въезжают, они должны получить специальные пропуска в комитете по благоустройству. Если фура въедет в город самовольно, то водителя могут оштрафовать на пять тысяч рублей. Учитывая, что получить штраф водитель может неоднократно, как при встрече с сотрудниками ГИБДД, так и при попадании в поле зрения камер видеонаблюдения, то грузоперевозчикам намного выгоднее оформить все документы.

В пропуске прописано, по какому маршруту могут следовать грузовики. Правила строгие. Если большегрузу разрешили въезд на Светлановскую площадь, он, например, не сможет заехать на Васильевский остров. При оформлении пропуска грузоперевозчик предоставляет подтверждающие документы, что ему нужно на конкретный адрес, например, на склад, чтобы выгрузить товар.

Однако в предыдущем списке разрешенных для проезда улиц, по данным ассоциации "Грузавтотранс", не было локаций в Сестрорецке, Колпино, Пушкине и Красном Селе. И получалась парадоксальная ситуация, когда законопослушный перевозчик, который должен выгрузить партию товара, например, в Сестрорецке, не мог туда проехать законным образом. По факту фуры все равно ехали и водители получали штрафы. Или платили взятки.

В обновленном списке улиц появились пропущенные локации, так что грузоперевозчики смогут ездить в Красное Село или Пушкин без нарушения правил.

Появившиеся в городском законе весовые ограничения на грузоперевозчиках никак не скажутся. В частности, в пределах КАД транспорт тяжелее восьми тонн не пускают с лета 2016 года. Для нарушителей весового контроля предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей.

Взвесить свою фуру грузоперевозчики могут на двух пунктах весового контроля, один из них находится в Шушарах, другой - в Парголово. Эти пункты пользуются у водителей спросом. Дело в том, что за перегруз несет ответственность не грузоотправитель, заказавший доставку товаров фурой, а грузоперевозчик.

Многочисленные грузовики, которые развозят товары, например по магазинам, должны иметь вес вместе с грузом не более 3,5 тонны. Столь жесткий запрет обусловлен несколькими факторами. Во-первых, в Петербурге, особенно в центральных районах, объективно узкие улицы и появление на них многотонной фуры может вызвать транспортный коллапс. Во-вторых, в Петербурге в силу особенностей климата температура воздуха зимой и в межсезонье постоянно переходит через ноль. В таких условиях большегрузы могут просто испортить городские дороги.

А вот запрет на въезд в город грузовых автомобилей ниже класса "Евро-3" вызвал ажиотаж. Этот экологический стандарт был введен в 1999 году, и ему соответствует большинство автомобилей, выпущенных после 2000 года в странах ЕС.

Грузовики, которые развозят товары, должны иметь вес вместе с грузом не более 3,5 тонны

- Но средний возраст грузового автомобиля в России составляет 21-22 года. Соответственно, запрет на въезд затронет значительное количество перевозчиков, как тех, что работают в городе, так и из других регионов, - говорит президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин. Эксперт подчеркивает, запрет не означает, что всем перевозчикам придется покупать новые фуры. Есть возможность переоборудования. - Если на автомобиле имеется компьютерное оборудование, то его можно перепрограммировать, настроить топливную аппаратуру с целью снижения выброса. Также в некоторых случаях может потребоваться вмешательство в конструкцию автомобиля, например для установки сажевого фильтра. Его цена около 50 тысяч рублей. В зависимости от возраста и состояния автомобиля стоимость переоборудования может различаться. Например, для совсем старых моделей она может доходить до миллиона рублей.

Сейчас эксперты мониторят состояние рынка переоборудования. Владельцы фур опасаются роста цен на такие работы.

В то же время, по словам Матягина, запрет вступает в силу постепенно. Многие грузоперевозчики успели оформить пропуска в комитете по благоустройству до вступления в силу городского закона по старым правилам. И никто у них отбирать действующие документы не будет. Пропуска для постоянно работающих в городе компаний оформляются максимум на год. Так что тотальный запрет на неэкологичный транспорт начнет действовать фактически с февраля следующего года. До этого времени у предпринимателей есть возможность подстроиться под новые правила. .