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10.02.2021 15:37
Рубрика: Общество

В Петербурге минувшая ночь стала самой холодной за зиму

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

Ночь на 10 февраля стала самой холодной в Северной столице за эту зиму. Температура опустилась до минус 21,2 градуса.

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Тем самым был побит предыдущий минусовой рекорд - 19,5 градуса, который был зафиксирован 5 февраля.

Об этом в социальных сетях сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Сегодня, 10 февраля, температура воздуха в Петербурге будет минус 14-15 градусов, в Ленинградской области ожидается местами до 20 градусов. Метеорологические условия формирует гребень антициклона.

"При переменной облачности обойдется без существенных осадков, местами изморось. При этом по-прежнему существенно холоднее, чем должно быть в эти дни февраля", - пишет Михаил Леус.

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