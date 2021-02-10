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10.02.2021 13:28
Рубрика: Власть

Мне только спросить...

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 28(8379)
В Санкт-Петербурге открылся Центр государственных услуг формата "Открытый район".

- У нас хорошо работают МФЦ, но они только принимают и выдают документы, не оказывают консультационных услуг. А ведь зачастую людям просто надо узнать, какие справки нужны. В "Открытом районе" можно получить полноценную консультацию, - объясняют принцип работы новой структуры в Смольном.

Около 170 новых сервисов появится на портале госуслуг в 2021 году

В Центре петербуржцы могут получить любую услугу, оказываемую администрацией района.

Бланки заявлений и необходимую первичную информацию даст сотрудник, встречающий посетителей. Специалисты, работающие в зоне приема документов, в свою очередь, зарегистрируют заявление, проверят правильность заполнения бумаг и наличие полного комплекта документов. Также за каждой госуслугой закреплен свой сотрудник.

Предполагается, что такой подход исключит вероятность возврата гражданам ранее поданных документов и необходимость повторного обращения.

Со временем новый формат работы с горожанами планируется внедрить во всех районах.

Контакт

Центр государственных услуг формата "Открытый район": Санкт-Петербург, Невский проспект, 176.

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