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10.02.2021 20:44
Рубрика: Общество

В Петербурге перепрофилируют 11 инфекционных стационаров

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в ближайшее время 11 инфекционных стационаров, где проходят лечение пациенты с COVID-19, ждет перепрофилирование. Больницы, на базе которых они были развернуты, вернутся к обычному режиму работы, сообщают в администрации Петербурга.

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В частности, с 15 февраля прием пациентов в штатном режиме начнут военно-медицинская академия имени Кирова, а также НМИЦ имени Алмазова. Юных пациентов для плановой и экстренной помощи начнет принимать детская городская больница имени Филатова. Также будет закрыт павильон №7 в "Ленэкспо", где был развернут временный инфекционный госпиталь.

22 февраля некоронавирусных пациентов начнут принимать НИИ фтизиопульмонологии, городские больницы №№2 и 32, больница святителя Луки, а также психиатрическая больница имени Кащенко.

С 1 марта в обычном режиме заработают Александровская больница, больница Петра Великого, а также больница №122 имени Соколова.

Ранее к приему плановых пациентов вернулась Мариинская больница. Но, например, в этом учреждении для больных с коронавирусом оставили небольшую "красную зону" на 92 койки.

Сейчас в Петербурге свободны 43 процента койко-мест в инфекционных стационарах. В то же время все острее стоит вопрос с оказанием плановой помощи. Дело в том, что осенью, когда эпидемиологическая обстановка была особенно сложной, под прием пациентов с коронавирусной инфекцией были переведены большинство стационаров как городского, так и федерального подчинения. Это означало перенос всех плановых операций. Возобновление в плановом режиме работы стационаров означает, что эти пациенты смогут получить медицинскую помощь.

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