"Смотрите! Живой почтальон Печкин!.." Петербуржец Дмитрий Сидоркевич к таким возгласам привык, узнаванию радуется и желающим сфотографироваться с ним не отказывает. С известным персонажем он настолько сроднился, что даже завел почтовый ящик специально для писем Печкину.

"Союзмультфильм" одобряет

- Как я стал Печкиным? Да хохмы ради, - усмехается Дмитрий. - Мне давно говорили, что похож. Особенно если надеть шапку-ушанку. А полтора года назад я в образе Печкина решил поздравить с закрытием сезона дружественный мотоклуб - привез от нашей мотомастерской "посылку для вашего мальчика". Так и пошло. Потом по случаю купил старый брезентовый плащ - и достиг полного сходства.

Петербургский Печкин быстро стал местной достопримечательностью. Его узнают на улицах, ему машут, фотографируют и выкладывают снимки в соцсетях. Порой признание приходит с неожиданной стороны. Так, однажды Дмитрия на мопеде остановили сотрудники ДПС. Документов не спрашивали, в нарушениях не обвиняли, только спросили: "А можно с вами сфотографироваться?"

Кстати, документы (по-печкински, конечно, надо говорить "докУменты") у Сидоркевича самые что ни на есть убедительные. В прошлом году сами создатели "Простоквашино" официально признали его лучшим Игорем Ивановичем Печкиным страны.

- "Союзмультфильм" объявил в инстаграме конкурс двойников. Я отправил свою фотку. Ну и победил. Прислали подарок, а потом пригласили на мультстудию. Здорово, конечно! Это же почти мечта детства - увидеть, как делается все это волшебство. Встречался и с Охлобыстиным, который сейчас озвучивает Печкина. Не разочаровался - он в жизни точно такой же, как на экране, - рассказывает Дмитрий. - Что касается новых серий "Простоквашино", то, конечно, мне ближе классическая, любимая с детства трилогия. Но и нынешняя версия не раздражает. В конце концов, она делается для нового поколения, значит, и выглядеть должна по-другому: с компьютерами, смартфонами и современными шутками. Детям нравится - это главное.

В помощь Деду Морозу

Почтальон Печкин на мопеде - это мило, но неправильно. Так решили в одном из петербургских веломагазинов и подарили ему хороший велосипед. Дмитрий теперь на нем на работу ездит.

- Ну и как, дорогой Игорь Иванович, сразу перестали быть вредным и добреть начали?

- Не-е, - отмахивается Сидоркевич-Печкин. - Жизнь такая, что не быть вредным невозможно.

Это он скромничает, конечно. На самом деле одновременно с обретением велосипеда Дмитрий запустил замечательный проект - поставил почтовый ящик специально для писем почтальону Печкину. Тем, кто не поленится написать настоящее бумажное письмо или открытку, подарок - персональное поздравление. Бесплатно.

Люди пишут. Причем взрослые - те, кто рос на историях о простоквашинской компании, - пожалуй, даже чаще, чем дети. Печкин поздравляет. Из-за пандемии, правда, все больше в дистанционном режиме.

Чтобы оставаться Печкиным на удаленке, Дмитрию пришлось всему научиться: сочинять тексты, держаться в кадре, монтировать видео. Вспоминает, что на первые ролики длиной меньше минуты уходило по часу напряженной работы. Потом навострился. Так разошелся, что даже записал новогоднее обращение к народу от почтальона Печкина...

- Составляете конкуренцию Деду Морозу?

- Что вы, я ему не конкурент. Я помощник. Дед Мороз - он ведь только раз в году. А почтальон Печкин и зимой, и летом, и по любому поводу. Только позови.

На прошлую Пасху Дмитрий объявил акцию: бесплатная доставка из легендарной пирожковой на Московском проспекте. Достаточно оплатить заказ - и свежую выпечку вам лично привезет почтальон Печкин. Просто так, чтобы поднять настроение.

Петербургский Печкин познакомился с Охлобыстиным, который озвучивает почтальона в мультфильме. Фото: Архив Дмитрия Сидоркевича

Гюйс Матроскин

"Милая Юля, к сожалению, у нас в Простоквашино все дороги замело, и мне до тебя не дойти. Но летом я к тебе обязательно приеду, и мы вместе покатаемся на велосипеде" - одно из недавних видеопоздравлений почтальона Печкина адресовано шестилетней пациентке онкологической клиники, которая ждет пересадки костного мозга.

Это еще одна часть жизни Дмитрия Сидоркевича. Он давно дружит с петербургским движением "МотоДоноры - детям". Брутальные байкеры не только сдают кровь для детского отделения онкоцентра, но и навещают маленьких пациентов: привозят подарки, разрешают посидеть на своих крутых мотоциклах, порычать и побибикать - восторг! С некоторых пор к ним присоединились и ожившие мультперсонажи - почтальон Печкин с котом Матроскиным.

Для выездов у Дмитрия есть игрушечный кот, а в видеопоздравлениях снимается живой - упитанный и флегматичный, как и положено настоящему Матроскину. В обычной жизни зовут Гюйс.

- Гюйс - это из морской тематики, - объясняет Дмитрий. - Так называют и стояночный флаг на корабле, и синий форменный воротник у матросов. То есть вполне можно сказать, что это Матроскин на морском языке. Или, помните, в мультфильме кот, когда знакомится с дядей Федором, говорит: "Это фамилия наша такая". В общем, будем считать, что так и есть: Гюйс - имя, Матроскин - фамилия.

К слову, кроме Гюйса Матроскина, дома у Дмитрия живут еще шесть котов и кошек. Казалось бы, это не совсем по-печкински, но мы же все с детства подозревали, что почтальон Игорь Иванович на самом деле гораздо добрее, чем хочет казаться.

Кстати

Дмитрий Сидоркевич по образованию метеоролог, но по призванию - творец. Столяр, слесарь, на все руки мастер. В начале 2000-х даже занимался художественной бронзой, вместе с коллегами делал предметы для Константиновского дворца. Сейчас чинит мотоциклы в мастерской и чувствует себя совершенно на своем месте. Печкинскую деятельность любит нежно, но превращать это в профессию ни в коем случае не собирается.

Пишите письма

Отправить письмо живому мультгерою можно по адресу: 194354, Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 109, корпус 2, магазин "ВелоДрайв", почтальону Печкину. Писем приходит немало. Дети просто передают привет обитателям Простоквашино и шлют свои рисунки, взрослые просят поздравить с праздником друзей и коллег. Петербургский Печкин и его кот Матроскин не отказывают никому.

Фото: Архив Дмитрия Сидоркевича

Личный опыт

"В этом году я настолько вырос, что меня с Новым годом поздравил уже не Дед Мороз, а почтальон Печкин. Я решил составить сравнительную таблицу конкурентных преимуществ того и другого персонажа, и вот что получилось:

Дед Мороз приносит подарки, но отдает их не бескорыстно. Нужно спеть ему песенку или рассказать стишок. Почтальон Печкин приносит посылку и не отдает ее, если нет документов... А если докУменты есть - отдает.

Что принесет Дед Мороз в качестве подарка - неизвестно... А вдруг не то, что надо? Почтальон Печкин принес посылку, содержимое которой полностью меня устроило: леденцы дочери, вкусный джем жене и бутылку "Старого Таллина" мне.

Дед Мороз поздравляет и уходит, а почтальон Печкин садится пить с тобой чай с конфетами да и еще рассказывает интересные истории!"

Тимур Черепнин/Facebook