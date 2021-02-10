Новости

Путин призвал эффективно использовать деньги для здравоохранения 14:54
Путин отметил объективность журнала Lancet после публикации о "Спутник V" 14:53
В Петербурге откроют фудкорты в торговых центрах 14:46
В Госдуму внесли законопроект о квоте на социальную рекламу в интернете 14:42
Российские гимнасты получили дополнительные квоты на Игры в Токио 14:40
Володин поручил оставить как можно меньше законопроектов новому созыву ГД 14:26
Итоги испытаний вакцины Центра "Вектор" направлены в зарубежные журналы 14:05
В Испании COVID-19 переболели уже свыше 3 миллионов человек 13:53
Группа Rammstein записала на карантине новый альбом 13:42
Матвиенко: Ковидные риски существенно снизятся к лету 13:35
В Москве запустят "транспорт-по-требованию" 13:31
Миронов рассказал, как можно увеличить пенсии в России 13:30
В Удмуртии с 12 февраля масочный режим объявили рекомендательным 13:15
Путин встретится с главными редакторами российских СМИ 13:08
На Дону перезахоронили погибших в 1943 году красноармейцев 13:08
Совфед освободил региональных омбудсменов от уплаты судебных пошлин 13:07
Москва готова к ликвидации последствий предстоящего снегопада 13:03
Сандра Буллок сыграет в боевике автора "Джона Уика" 13:02
В Воронеже завели дело после отравления детей газом 13:02
В Сербии создадут комиссию по проверке собственности служащих 12:57
Умер актер Раджив Капур, сын Раджа Капура 12:53
В Петербурге дорожный рабочий потушил снегом горящую машину 12:51
В Сургуте маленьких детей госпитализировали с тяжелыми травмами 12:50
Роскомнадзор оштрафовал "Радио Свобода" на 11 миллионов рублей 12:46
ЕКА впервые за 11 лет набирает новых астронавтов 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
10.02.2021 14:28
Рубрика: Общество

Посылка для вашего мальчика

Как мотослесарь Сидоркевич стал почтальоном Печкиным
Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 28(8379)
"Смотрите! Живой почтальон Печкин!.." Петербуржец Дмитрий Сидоркевич к таким возгласам привык, узнаванию радуется и желающим сфотографироваться с ним не отказывает. С известным персонажем он настолько сроднился, что даже завел почтовый ящик специально для писем Печкину.
Фото: Архив Дмитрия Сидоркевича Фото: Архив Дмитрия Сидоркевича
Фото: Архив Дмитрия Сидоркевича

"Союзмультфильм" одобряет

- Как я стал Печкиным? Да хохмы ради, - усмехается Дмитрий. - Мне давно говорили, что похож. Особенно если надеть шапку-ушанку. А полтора года назад я в образе Печкина решил поздравить с закрытием сезона дружественный мотоклуб - привез от нашей мотомастерской "посылку для вашего мальчика". Так и пошло. Потом по случаю купил старый брезентовый плащ - и достиг полного сходства.

Фото: kinopoisk.ru
Юлиана Слащева: Современные дети имеют право на свое "Простоквашино"

Петербургский Печкин быстро стал местной достопримечательностью. Его узнают на улицах, ему машут, фотографируют и выкладывают снимки в соцсетях. Порой признание приходит с неожиданной стороны. Так, однажды Дмитрия на мопеде остановили сотрудники ДПС. Документов не спрашивали, в нарушениях не обвиняли, только спросили: "А можно с вами сфотографироваться?"

Кстати, документы (по-печкински, конечно, надо говорить "докУменты") у Сидоркевича самые что ни на есть убедительные. В прошлом году сами создатели "Простоквашино" официально признали его лучшим Игорем Ивановичем Печкиным страны.

- "Союзмультфильм" объявил в инстаграме конкурс двойников. Я отправил свою фотку. Ну и победил. Прислали подарок, а потом пригласили на мультстудию. Здорово, конечно! Это же почти мечта детства - увидеть, как делается все это волшебство. Встречался и с Охлобыстиным, который сейчас озвучивает Печкина. Не разочаровался - он в жизни точно такой же, как на экране, - рассказывает Дмитрий. - Что касается новых серий "Простоквашино", то, конечно, мне ближе классическая, любимая с детства трилогия. Но и нынешняя версия не раздражает. В конце концов, она делается для нового поколения, значит, и выглядеть должна по-другому: с компьютерами, смартфонами и современными шутками. Детям нравится - это главное.

В помощь Деду Морозу

Почтальон Печкин на мопеде - это мило, но неправильно. Так решили в одном из петербургских веломагазинов и подарили ему хороший велосипед. Дмитрий теперь на нем на работу ездит.

- Ну и как, дорогой Игорь Иванович, сразу перестали быть вредным и добреть начали?

- Не-е, - отмахивается Сидоркевич-Печкин. - Жизнь такая, что не быть вредным невозможно.

Это он скромничает, конечно. На самом деле одновременно с обретением велосипеда Дмитрий запустил замечательный проект - поставил почтовый ящик специально для писем почтальону Печкину. Тем, кто не поленится написать настоящее бумажное письмо или открытку, подарок - персональное поздравление. Бесплатно.

Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
"Простоквашино" и другие проекты "Союзмультфильма" покажут в Китае

Люди пишут. Причем взрослые - те, кто рос на историях о простоквашинской компании, - пожалуй, даже чаще, чем дети. Печкин поздравляет. Из-за пандемии, правда, все больше в дистанционном режиме.

Чтобы оставаться Печкиным на удаленке, Дмитрию пришлось всему научиться: сочинять тексты, держаться в кадре, монтировать видео. Вспоминает, что на первые ролики длиной меньше минуты уходило по часу напряженной работы. Потом навострился. Так разошелся, что даже записал новогоднее обращение к народу от почтальона Печкина...

- Составляете конкуренцию Деду Морозу?

- Что вы, я ему не конкурент. Я помощник. Дед Мороз - он ведь только раз в году. А почтальон Печкин и зимой, и летом, и по любому поводу. Только позови.

На прошлую Пасху Дмитрий объявил акцию: бесплатная доставка из легендарной пирожковой на Московском проспекте. Достаточно оплатить заказ - и свежую выпечку вам лично привезет почтальон Печкин. Просто так, чтобы поднять настроение.

Петербургский Печкин познакомился с Охлобыстиным, который озвучивает почтальона в мультфильме. Фото: Архив Дмитрия Сидоркевича

Гюйс Матроскин

"Милая Юля, к сожалению, у нас в Простоквашино все дороги замело, и мне до тебя не дойти. Но летом я к тебе обязательно приеду, и мы вместе покатаемся на велосипеде" - одно из недавних видеопоздравлений почтальона Печкина адресовано шестилетней пациентке онкологической клиники, которая ждет пересадки костного мозга.

Это еще одна часть жизни Дмитрия Сидоркевича. Он давно дружит с петербургским движением "МотоДоноры - детям". Брутальные байкеры не только сдают кровь для детского отделения онкоцентра, но и навещают маленьких пациентов: привозят подарки, разрешают посидеть на своих крутых мотоциклах, порычать и побибикать - восторг! С некоторых пор к ним присоединились и ожившие мультперсонажи - почтальон Печкин с котом Матроскиным.

Фото: Архив арт-студии "Домик света"
Дети из поселка Эссойла снимут мультфильм о карельской игре кюккя

Для выездов у Дмитрия есть игрушечный кот, а в видеопоздравлениях снимается живой - упитанный и флегматичный, как и положено настоящему Матроскину. В обычной жизни зовут Гюйс.

- Гюйс - это из морской тематики, - объясняет Дмитрий. - Так называют и стояночный флаг на корабле, и синий форменный воротник у матросов. То есть вполне можно сказать, что это Матроскин на морском языке. Или, помните, в мультфильме кот, когда знакомится с дядей Федором, говорит: "Это фамилия наша такая". В общем, будем считать, что так и есть: Гюйс - имя, Матроскин - фамилия.

К слову, кроме Гюйса Матроскина, дома у Дмитрия живут еще шесть котов и кошек. Казалось бы, это не совсем по-печкински, но мы же все с детства подозревали, что почтальон Игорь Иванович на самом деле гораздо добрее, чем хочет казаться.

Кстати

Дмитрий Сидоркевич по образованию метеоролог, но по призванию - творец. Столяр, слесарь, на все руки мастер. В начале 2000-х даже занимался художественной бронзой, вместе с коллегами делал предметы для Константиновского дворца. Сейчас чинит мотоциклы в мастерской и чувствует себя совершенно на своем месте. Печкинскую деятельность любит нежно, но превращать это в профессию ни в коем случае не собирается.

Пишите письма

Отправить письмо живому мультгерою можно по адресу: 194354, Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 109, корпус 2, магазин "ВелоДрайв", почтальону Печкину. Писем приходит немало. Дети просто передают привет обитателям Простоквашино и шлют свои рисунки, взрослые просят поздравить с праздником друзей и коллег. Петербургский Печкин и его кот Матроскин не отказывают никому.

Фото: Архив Дмитрия Сидоркевича
Личный опыт

"В этом году я настолько вырос, что меня с Новым годом поздравил уже не Дед Мороз, а почтальон Печкин. Я решил составить сравнительную таблицу конкурентных преимуществ того и другого персонажа, и вот что получилось:

Дед Мороз приносит подарки, но отдает их не бескорыстно. Нужно спеть ему песенку или рассказать стишок. Почтальон Печкин приносит посылку и не отдает ее, если нет документов... А если докУменты есть - отдает.

Что принесет Дед Мороз в качестве подарка - неизвестно... А вдруг не то, что надо? Почтальон Печкин принес посылку, содержимое которой полностью меня устроило: леденцы дочери, вкусный джем жене и бутылку "Старого Таллина" мне.

Дед Мороз поздравляет и уходит, а почтальон Печкин садится пить с тобой чай с конфетами да и еще рассказывает интересные истории!"

Тимур Черепнин/Facebook

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

ФНС с марта может начать автоматически предоставлять налоговые вычеты
За сутки в России подтверждено 14 494 случая COVID-19 в 85 регионах
Минсельхоз попросил разрешить въезд иностранным рабочим для сезонных работ
В Роспотребнадзоре разработали новый тест для диагностики COVID-19
Глава Крыма допустил снятие ограничений из-за коронавируса к марту
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии