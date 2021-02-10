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10.02.2021 14:20
Рубрика: Культура

В Петербурге показали дебютный фильм Юлдус Бахтиозиной

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В киноцентре "Ленфильм" состоялся специальный показ игровой полнометражной картины "Дочь рыбака", представила ее автор - петербургский художник Юлдус Бахтиозина.

Сначала в фойе киностудии торжественно открыли выставку фоторабот, выполненных Юлдус в 2014-2017 годах, из серий "Russ land" и "Сотворенная жизнь". Десять портретов, которые находятся в петербургской арт-галерее Anna Novа.

Фото: Пресс-служба кинокомпании "Зебра"
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- Уже несколько лет я занимаюсь изучением русских народных сказок, нашего фольклора, мои фотоработы на эту тематику есть в Музее Фаберже, в Третьяковской галерее. Здесь представлен небольшой экскурс новичка в киноиндустрии, но не новичка в искусстве, - сказала Бахтиозина.

Портреты сняты на среднеформатную пленку. Причудливые подписи: "Если бы жизнь можно было начать множество раз", "Природа сама по себе материал", "Все хотят себя видеть именно сзади". Разрезанный плод граната - и неожиданная подпись: "Пульс в минуту славы может звучать неестественно".

Потом смотрели фильм "Дочь рыбака". Его премьера состоялась на онлайн-кинофестивале "Зеркало" имени Андрея Тарковского летом 2020 года. Широкого проката не было - пандемия… Юлдус Бахтиозина здесь автор сценария, художник, оператор, режиссер и продюсер, а также сыграла одну из ролей. Удивительные костюмы (каждый - результат кропотливой ручной работы), необычный грим, экстравагантные головные уборы (например, белый лебедь на голове). Юлдус сама придумывает и полностью воплощает сценографию и образ своих моделей, их макияж, украшения и костюмы.

Дочь рыбака Полина Щукина продает товар в фургончике с надписью "Рыба народов мира". Проза жизни. Куда-то исчез брат, не отвечает на звонки. Она переживает, мучается бессонницей. Однажды странная старушка в кокошнике подарит ей волшебный чай "Царевна", который может излечить душевные раны. Выпьет девушка чай и… начинается сон-сказка. Полина попадает в мир царевен.

Чтобы выявить степень "царевности", надо пройти тестирование. Не всем суждено стать царевнами. Высококонкурентная профессия. И тяжелая, тяжелая жизнь. Высококачественная царевна должна иметь в своем теле титановый стержень. Настоящая царевна должна уметь красиво умирать… И много чего еще.

Фото: Пресс-служба министерства культуры Новгородской области
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- Надеюсь, что после просмотра каждый начнет искать в себе степень своей "царевности" и кайфовать от своего собственного жизненного сюжета. Основной посыл фильма - чтобы каждый стремился найти свое предназначение и получал от этого удовольствие, - призналась Юлдус.

В ее картине критики и киноманы находят связь с работами выдающихся режиссеров - Сергея Параджанова, Рустама Хамдамова, Киры Муратовой, Бахтияра Худойназарова, Ренаты Литвиновой. На что режиссер-дебютант отвечает:

- Я понимаю, что сейчас меня будут сравнивать с разными режиссерами, их стилистикой. Это удел молодых художников. Надо снять несколько фильмов, чтобы доказать: это именно мой почерк, стиль.

Справка "РГ"

Юлдус Бахтиозину называют "неофициальным амбассадором славянской эстетики в мире". Она родилась в Ленинграде, окончила Лондонский университет искусств. В 2014 году стала первым российским спикером на конференции ТЕD. Участник многих международных выставок.

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