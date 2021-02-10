Застройщики Поморья передадут часть жилья под расселение аварийных домов

В Архангельской области заработает новый механизм расселения аварийных домов, при котором крупные застройщики будут безвозмездно передавать государству не менее 10 процентов новых квартир под социальное жилье.

Как пояснили в парламенте региона, этот механизм будет работать при реализации масштабных инвестиционных проектов в строительной сфере. Инвестор, который обязуется по завершении строительства передать часть жилья, взамен сможет без торгов получить земельный участок под застройку.

Переданные квартиры будут предоставляться переселенцам из "аварийки" и детям-сиротам по договорам социального найма.

Для реализации механизма в Архангельске и Северодвинске вводится еще одно условие: общая площадь новых жилых помещений должна составлять не менее 40 тысяч квадратных метров.

Кроме того, на территории должно быть необходимое количество объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

- Десять процентов помещений, которые передаст инвестор, будут иметь целевое назначение. Это поможет региону решить проблемы обеспечения жильем детей-сирот и переселения северян из аварийных домов. Возможно, площадь в 40 тысяч квадратных метров для Архангельска и Северодвинска слишком высока, но законопроект пока принят в первом чтении и есть возможность обсудить со специалистами все необходимые параметры, - пояснила председатель Архангельского областного собрания Екатерина Прокопьева.

Для остальных городов и районов области ограничений по площади застройки при реализации нового механизма не предусмотрено.

В Поморье более 52 тысяч человек живут в аварийных домах. Больше всего их в самых крупных городах региона - Архангельске и Северодвинске.