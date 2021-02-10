Жительницу Коми оштрафовали за интимные фото жениха в соцсетях

В Узте 26-летняя местная жительница должна заплатить 15 тысяч рублей за то, что опубликовала в социальных сетях интимные фотографии своего жениха и его бывшей девушки, сообщает Следственный комитет по Республике Коми.

В ноябре прошлого года девушка обнаружила в мобильном телефоне своего парня его фотографии с бывшей возлюбленной, где те были запечатлены в обнаженном виде. Молодая женщина возмутилась и не нашла ничего лучше, как опубликовать снимки в социальных сетях.

Бывшая возлюбленная, увидев эти фотографии в интернете, обратилась в СК. Сотрудники ведомства согласились с тем, что неприкосновенность частной жизни девушки была нарушена. В отношении ревнивицы возбудили уголовное дело.

Для нее уголовное дело стало шоком: раньше ухтинка никогда не имела конфликтов с законом. Она извинилась перед бывшей девушкой своего парня, компенсировала ей моральный ущерб. Учитывая ситуацию, следователи ходатайствовали перед судом об освобождении женщины от уголовной ответственности. Суд с этим согласился и велел жительнице оплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

Отметим, что жених, который также был запечатлен на фотографиях, заявление на свою девушку не написал.