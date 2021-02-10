Что даст экономике Крыма конфиденциальный статус инвесторов

За пять лет, прошедших с момента создания в Крыму свободной экономической зоны (СЭЗ), зарегистрировано 1660 хозяйствующих субъекта. Они приступили к реализации 1789 инвестиционных проектов в различных отраслях и секторах экономики.

- Невзирая на экономические санкции в отношении крымского региона, режим СЭЗ обеспечивает стабильный рост инвестиций в регионе, - утверждает заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров. - Благодаря особому режиму предпринимательской и иной деятельности, предусмотренному в СЭЗ, в экономику Крыма и Севастополя за пять лет удалось привлечь порядка 157 миллиардов рублей инвестиций, из которых 105 миллиардов приходится на капитальные вложения. Путем реализации инвестпроектов построено и введено в эксплуатацию более 4100 различных объектов инфраструктуры. Создано более 66 тысяч рабочих мест.

Участники СЭЗ заплатили в бюджеты разных уровней и страховые государственные фонды более 88 миллиардов рублей. На каждый рубль предоставленных льгот приходится 3,94 рубля инвестиций. И все же крупный инвестор на полуострове - редкий гость. А известные вертикально интегрированные холдинги можно по пальцам пересчитать. Те, что начали работать в Крыму, тут же оказались в санкционных списках США и ЕС - это системообразующие для полуострова банки РНКБ и "Россия", возводившая Крымский мост компания "Стройгазмонтаж", железнодорожная пассажирская компания "Гранд Сервис Экспресс". Из-за боязни санкций на полуострове сегодня не работает ни один федеральный ритейлер: ни "Пятерочки", ни "Магнита" в городах Крыма вы не найдете. Причина в том, что крупные компании боятся остаться без иностранных кредитов или потерять международные рынки сбыта. Именно поэтому до 65 процентов всех инвестиций в основной капитал в Республике Крым приходится на бюджетные деньги, а доля иностранных вложений не превышает в последние годы одного процента.

В Минэкономразвития РФ придумали способ минимизировать влияние санкций. Особые административные районы (ОАР) планируется создать в дополнение к действующей СЭЗ. Предполагается, что статус резидента ОАР будет анонимным, сведения о владельцах предприятий - закрытыми, а публичный доступ к сведениям из ЕГРЮЛ и ЕГРН - ограниченным. Они будут предоставляться только органам власти.

- С подобной идеей крымские власти выступали еще в 2017 году, - напомнил "РГ" депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев. - Сейчас информация о резидентах СЭЗ в Крыму и Севастополе, а также об их деятельности открыта и находится в свободном доступе: таким образом мы раскрываем все свои карты перед теми, кто нас не любит. Для многих потенциальных инвесторов именно это является сдерживающим фактором. В основном речь идет о крупных компаниях, которые имеют представительства по всей стране и поставляют свою продукцию на экспорт. Угроза экономических санкций чревата для них серьезными финансовыми последствиями и прямыми убытками. И в первую очередь, именно для такой категории инвесторов нужен новый законопроект об особом правовом режиме работы в Крыму. Мы рассчитываем, что для них он станет действенной защитой вложений в экономику Крыма от потенциальных санкций.

По словам депутата, еще в прошлом созыве Госдумы РФ сформировался "крымский консенсус", благодаря которому все законопроекты, касающиеся развития экономики Крыма и Севастополя как новых субъектов РФ, получают консолидированную поддержку всех парламентских фракций.

- Есть основание полагать, что и в данном случае поддержка законопроекта об особом правовом режиме будет консолидированной, - говорит депутат. - Крым - уникальный регион с особым режимом функционирования экономики, инфраструктурными и ресурсными ограничениями. И если бы не предложенные инвесторам льготы, в том числе налоговые, таможенные и ряд других, привлекательность вложений в Крым была бы крайне низкой. СЭЗ стала именно тем инструментом, который позволил привлечь инвестиции. То же самое и с законопроектом об особом правовом режиме: предложить инвесторам механизм защиты и открыть перед ними возможности мы просто обязаны. При этом, в первую очередь, речь идет о защите от потенциальных санкций со стороны США и Евросоюза, которые используются как инструмент экономического давления на Россию.

В Дирекции по управлению федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя считают, что предложенный Минэкономразвития законопроект в основном должен стимулировать приход на полуостров новых инвесторов, в том числе зарубежных. Что же касается инфраструктурных и социальных объектов, строящихся по федеральной целевой программе (ФЦП), то уже сейчас, по данным минстроя республики, до 60 процентов государственных контрактов выполняют подрядчики с материковой части России, и санкции их не пугают.

- Принципиального влияния на реализацию федеральной программы санкции не оказывают, так как ее финансирование полностью обеспечено, - считает руководитель дирекции по управлению ФЦП Андрей Никитченко. - Поэтому обсуждаемый законопроект в большей степени касается не ФЦП, а частных инвестиций. Хотя, конечно, в определенной степени такие ограждающие от возможных санкционных репрессий меры позволят увеличить пул серьезных подрядных организаций, которые захотят работать в Крыму и Севастополе.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, резидентами ОЭР смогут стать как новые, так и уже действующие юридические лица, реализующие инвестпроекты на полуострове. При этом их акционерами или учредителями могут быть как налоговые резиденты Российской Федерации, так и не имеющие такого статуса.

- Инвестиции должны осуществляться только в форме капитальных вложений и в размере не менее 150 миллионов рублей. Проекты должны быть связаны с расширением действующих и созданием новых производств и инфраструктурных объектов, развитием санаторно-курортной и туристской отрасли, - поясняет Сергей Аксенов.

- Бесспорно, полуостров интересен для вложений: сельское хозяйство, виноделие, морская промышленность - традиционные для нас экономические сферы, которые можно эффективно развивать, - комментирует депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. - Но, чтобы привлечь более крупных инвесторов, необходимо защитить их от международных санкций. Если новые инвесторы обезопасят свои вложения, они создадут дополнительные рабочие места для местных жителей. Особый правовой статус позволит им это сделать.

Комментарий

Ольга Виноградова, председатель комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Госсовета Республики Крым:

- В Крыму сейчас реализуется множество инфраструктурных проектов. Транспортная доступность резко повысилась благодаря строительству Крымского моста и трассы "Таврида". Инвесторы, в том числе зарубежные, получают новые возможности и сокращают свои издержки. Интерес к региону в странах и дальнего и ближнего зарубежья велик. Часть иностранных инвесторов работает в Крыму и сейчас, используя различные схемы. После принятия закона об ОАР инвестировать станет проще.

Зарегистрироваться в ОАР будет возможно на всей территории России. То есть компания не обязана быть зарегистрирована в Крыму, но должна вести здесь свою деятельность. Закрытая информация об инвесторах в реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРН, возможность синхронной подачи документов в СЭЗ и ОАР - все это будет интересно инвесторам, которые ранее в Крыму не работали. Законопроект еще будет шлифоваться и дорабатываться в Государственной думе. Список приоритетных для ОАР видов деятельности расширится, и все это в совокупности даст стабильный приток инвестиций.

Справка "РГ"

Свободная экономическая зона в Республике Крым и Севастополе функционирует с января 2015 года. Сейчас на территории двух субъектов РФ зарегистрировано 1660 резидентов свободной экономической зоны (в Крыму - 1266, в Севастополе - 394). Как сообщили "РГ" в Корпорации развития Крыма, инвестиции в двух субъектах Федерации за пять лет достигли 157 миллиардов рублей. Из них почти 105 миллиардов - капитальные вложения. По состоянию на 18 января 2021 года в Крыму реализуется 1331 проект в рамках СЭЗ.

В 2020 году Совет по улучшению инвестклимата РК одобрил 28 новых инвестсоглашений на четыре миллиарда рублей. Более 170 потенциальных инвесторов обратились для подбора инвестиционной площадки.