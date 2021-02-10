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10.02.2021 09:58
Рубрика: Общество

Глава Крыма допустил снятие ограничений из-за коронавируса к марту

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Власти Крыма намерены снять ограничения, введенные из-за коронавируса, уже к марту, если в республике продолжится снижение числа заражений в сутки. Об этом на заседании оперативного штаба для противодействия коронавируса сообщил глава РК Сергей Аксенов.

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Он уточнил, что власти республики откроют сферы деятельности, которые сейчас закрыты, в том числе организацию досуговых мероприятий.

- Уже надо давать людям возможность заработать, - подчеркнул он.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская пояснила, что в Крыму как минимум до конца года сохранится масочный режим, соблюдение социального дистанцирования и проведение дезинфекционных мероприятий. При этом она отметила, что в единичных случаях ограничения сохранят в определенных сферах.

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
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Сейчас в республике до 1 марта запрещено проведение корпоративов и развлекательных мероприятий в торгово-развлекательных центрах. А кинотеатры и театральные залы запрещено заполнять зрителями более чем на треть. Также по-прежнему ограничено число людей в экскурсионных группах.

По данным минздрава Крыма, за минувшие сутки в республике зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом, а из-за последствий COVID-19 скончались шесть человек.

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