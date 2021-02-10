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10.02.2021 14:35
Рубрика: Общество

Крымские ученые изучат влияние витамина D на течение COVID-19

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Ученые Медицинской академии Крымского федерального университета имени Вернадского проведут детальное исследование влияния дефицита витамина D в организме человека на тяжесть состояния при коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
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Ученые Испании, Франции и США уже доказали, что так называемый цитокиновый шторм (резкая и зачастую избыточная активизация иммунитета особыми клетками человеческого организма для борьбы с коронавирусом) гораздо чаще развивается у пациентов с острой нехваткой витамина D в организме. И сейчас многие врачи-терапевты выписывают своим пациентам с COVID-19 именно препараты с витамином D, который благодаря своим противовоспалительным свойствам и функциям иммуномодулятора помогает организму противостоять осложнениям.

Ученые КФУ проведут исследования влияния дефицита витамина D на человеческий организм на средства совместного гранта Российского фонда фундаментальных исследований и Совета министров Республики Крым - 800 тысяч рублей на год.

- Мы исследуем экспрессии рецепторов к витамину D в различных клеточных популяциях в так называемых органах-мишенях, которые включают в себя легкие, сердце (миокард) и почки, - рассказал заведующий кафедрой патологической анатомии с секционным курсом Медакадемии Крымского федерального университета Максим Кривенцов. - Материал для исследования соберем в двух группах: у пациентов, скончавшихся от COVID-19, и у людей, умерших по другим причинам. В каждой группе будет минимум 50 человек. Части тканей и органов будут получены при проведении аутопсии, то есть вскрытия.

Исследователи попробуют обосновать статус дефицита витамина D как одного из определяющих факторов тяжелого течения коронавируса, в том числе приводящего к летальному исходу.

- Это позволит нам обосновать на научном уровне возможность профилактического применения витамина D, особенно среди лиц старшего возраста, для профилактики заболеваемости и предотвращения возможных негативных последствий инфекции и осложнений, - продолжает Кривенцов. - При этом люди могут принимать его как в виде искусственных пищевых добавок, так и в виде пищевых продуктов, богатых данным витамином. Витамин D влияет на метаболизм кальция и фосфора, играет активную роль в реализации иммунного ответа организма и формировании противоопухолевого иммунитета.

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Восполнить дефицит витамина D в организме можно и самостоятельно, потребляя в пищу продукты с высоким содержанием этого вещества. Это в первую очередь яйца, особенно желток, лесные грибы, растительные масла, не прошедшие термическую обработку, рыба, морепродукты и конечно же рыбий жир (омега-3), по праву считающийся настоящим кладезем полезных веществ. Охотникам за витамином D в пищу советуют употреблять прежде всего жирные виды рыбы - тунец, угорь, лосось.

Важным и незаменимым источником D является и солнце, благодаря лучам которого в организме синтезируется этот витамин. Хватает 30 минут в день, чтобы организм не испытывал дефицит вещества. Именно этим фактором отчасти объясняется снижение заболеваемости COVID-19 летом 2020 года.

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