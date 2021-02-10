МИД РФ ответил Киеву на попытку закрыть крымский Twitter-аккаунт

Исполняющий обязанности представителя МИД РФ в Симферополе Артем Березовский прокомментировал попытку Киева добиться деактивации Twitter-аккаунта крымского подразделения ведомства.

Ранее посольство Украины в Вашингтоне совместно с МИД и генконсульством страны в Сан-Франциско потребовало заблокировать аккаунт, а украинский посол в США Владимир Ельченко направил соответствующие обращение к руководству Twitter.

"Происходящее можно охарактеризовать единственной фразой: "Правда глаза режет". Наш аккаунт в Twitter верифицирован давно, поэтому полемика, которую сейчас развернули представители Украины, выглядит достаточно странно... Успехи Крыма, которыми мы делимся с зарубежным зрителем, видимо, не могли пройти незамеченными у наших украинских партнеров, но Бог им судья", - цитирует Березовского РИА Новости.

Он также добавил, что в Twitter-аккаунте крымского представительства МИД РФ публикуют исключительно проверенную и достоверную информацию. И за все время со стороны платформы никаких претензий не поступало.