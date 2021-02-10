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Рубрика: Общество

За активность причитается

В Астраханской области увеличен размер выплат по соцконтракту
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Неделя - Юг России № 28(8379)
Вступили в силу изменения в региональный закон "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области". Документом вводятся сразу несколько видов материальной помощи для местных жителей, чей доход ниже прожиточного минимума. Но получить поддержку можно будет только по социальному контракту, где и пропишут, на что именно нуждающийся может направить деньги и в какой срок.

- Цель поддержки - не просто дать людям деньги, а стимулировать на активные действия для выхода из кризисной ситуации, - сообщил "РГ" председатель облдумы Игорь Мартынов.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Итак, малообеспеченные граждане, которые находятся в активном поиске работы, смогут рассчитывать на 6396 рублей в месяц (половину минимального размера оплаты труда). Однако деньги они смогут получать не дольше девяти месяцев - достаточный срок, чтобы трудоустроиться. Вместо этого пособия можно выбрать материальную помощь на обучение: 5 тысяч рублей в течение шести месяцев или однократную выплату 20 тысяч рублей. Еще один вид господдержки для безработных - единовременная выплата до 100 тысяч рублей на открытие собственного дела.

Получить все три вида помощи нельзя, придется выбрать что-то одно. Кроме того, необходимо соблюсти следующие условия: встать на учет в службу занятости и не иметь к моменту заключения контракта статуса ИП. На господдержку не смогут рассчитывать граждане, у которых в собственности больше одной квартиры.

Как объяснили в облдуме, приоритет на получение господдержки - у многодетных родителей либо у семей, в которых есть ребенок до трех лет. Кроме того, претендовать на социальную помощь смогут еще не обзаведшиеся семьей молодые люди до 35 лет, окончившие вуз или ссуз менее года назад, инвалиды II и III группы, а также граждане, недавно освободившиеся из мест лишения свободы.

Кстати

Хорошее подспорье ждет малообеспеченные семьи, где есть дети до трех лет, которые пока не дождались очереди в муниципальный детский сад и посещают частный. Закон позволяет компенсировать родителям 12 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, поддержка продлится не больше года, причем ею можно будет воспользоваться только один раз.

А многодетные семьи и инвалиды II и III группы, владеющие земельным участком, смогут получить единовременную выплату 50 тысяч рублей на личное подсобное хозяйство. В поддержке могут отказать, если претендент трудоспособен, но нигде не работает и не состоит на учете в службе занятости, либо оформлен как индивидуальный предприниматель и владеет больше чем одним жилым помещением.

Для оформления выплаты и выяснения всех нюансов ее получения необходимо обратиться в органы соцобеспечения по месту жительства, при этом понадобятся документы, подтверждающие состав семьи, доходы и наличие имущества.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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