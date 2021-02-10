В Калмыкии на выдачу сертификата материнского капитала теперь отводится не более пяти рабочих дней вместо 15. На рассмотрение заявления о распоряжении средствами - не больше десяти рабочих дней вместо месяца.

"Сокращение сроков стало важным шагом в реализации программы материнского капитала. Теперь семьи быстрее получают финансовую поддержку и не тратят усилия на оформление документов. После появления ребенка сертификат оформляется автоматически, без заявления, чтобы семья могла сразу направлять средства на выбранные цели. Все необходимое для этого фонд делает самостоятельно", - сообщили в региональном управлении ПФР.

Кроме того, упрощена и сама процедура распоряжения материнским капиталом.

Например, подать заявление на покупку или строительство жилья с привлечением кредитных средств сейчас можно непосредственно в банке, который заключил договор с Пенсионным фондом. В прошлом году таким образом своими средствами распорядились 94 семьи.

Всего в прошлом году в Калмыкии выдано 2027 сертификатов МСК, из них 682 - на первенцев.