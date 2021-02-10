2021 год в Крыму объявили Годом сельского футбола. Что это значит и как живут сегодня поклонники игры из глубинки, узнал корреспондент "РГ".

Косы в сторону

Объявить 2021-й Годом сельского футбола в республике было инициативой сверху. Сами провинциальные спортсмены-любители, похоже, и не надеялись, что во властных кабинетах о них кто-то вспомнит. А потому мы решили сначала посмотреть, в каких условиях тренируются и соревнуются сельские футболисты.

Три года назад "РГ" уже рассказывала нашим читателям о печальной судьбе сельских стадионов в Крыму ("Стадионы вне бюджета" в номере 266 от 23.11.2017) на примере села Вилино Бахчисарайского района. Картина была удручающая. Некогда прославленный стадион, помнивший выдающихся футболистов и ставший отдушиной для тысяч сельских жителей, был практически уничтожен. Полуразрушенные трибуны с оторванными скамейками, полное отсутствие раздевалок... А чтобы выйти на поле, родителям и самим юным футболистам местной ДЮСШ приходилось сначала косить траву и вырывать сорняки. За прошедшие три года все здесь изменилось до неузнаваемости.

- Сделали капитальный ремонт стадиона и запасное поле с искусственной травой, - рассказал тренер футбольной секции села Вилино ДЮСШ Бахчисарая Виктор Филатов. - Большое поле тоже приводим в порядок. Установили раздевалки, снесли старые трибуны, которые еле-еле держались, построили новые с пластиковыми креслами. Словом, красота.

О покосах травы перед игрой теперь здесь только вспоминают. Жизнь не просто налаживается, она кардинально поменялась. Впрочем, сказать, что все теперь замечательно, было бы преувеличением. Проблем хоть отбавляй. Сельским спортсменам катастрофически не хватает транспорта, так что даже в пределах своего района или в соседний Севастополь приходится ездить караваном на машинах родителей футболистов.

- Занимаются у меня 16 человек, шестой-седьмой классы, договариваемся с родителями, берем четыре машины, сбрасываемся на бензин и едем, - поясняет Виктор Филатов. - Конечно, хотелось бы иметь автобус в ДЮСШ.

А еще сельским спортсменам не хватает соревнований. Ну как расти и развиваться, если даже на товарищеский матч зачастую не с кем выйти. Ребята и их тренер хотят выехать за пределы своего района. О поездках на материк они даже и не мечтают. Ведь, в самом деле, заниматься сельским футболом сегодня могут только настоящие энтузиасты, неподдельные поклонники игры в мяч, выходящие на поле не ради карьеры и астрономических гонораров, а для собственного удовольствия. Согласитесь, что за тренерскую зарплату в 14 тысяч рублей вести занятия в трех группах сельских мальчишек по 18 человек может только настоящий фанат своего дела.

- Я работал в уголовном розыске, вышел на пенсию и уже 21 год тренирую ребят в ДЮСШ, - говорит Виктор Петрович. - Занятия сельским футболом - это для тех, кто прикипел.

156 футбольных команд

В правительстве Крыма обещают, что Год сельского футбола проводится не для показухи, а чтобы поднять интерес к этой игре в глубинке, поддержать тех, кто оставался верен мячу в самые трудные годы и одновременно стимулировать местную власть. Только представьте, сегодня в Крыму 156 футбольных команд всех возрастов - от самых юных до ветеранов. И в каждой один, а то и два полноценных состава.

Какой еще вид спорта может похвастаться такой армией поклонников? Добрая половина из них приходится именно на сельских футболистов. Когда в Симферополе задумались о проведении Года сельского футбола и стали выяснять, что для этого нужно, оказалось, что только спортивной формы требуется около 2000 комплектов.

- Задачи - поставить на стадионах хорошие ворота, купить сетку, флажки, мячи и все, что необходимо. Словом, укрепить материальную базу сельского футбола, - поделился планами вице-премьер правительства Крыма - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. - Мы сегодня поручили нашим администрациям - обратить внимание на состояние сельских футбольных команд. У многих команд нет возможности куда-то выехать - нет автобусов. Попросили местные администрации выделить из бюджета средства, чтобы решить эти проблемы. И будем искать спонсоров.

Начали с формы, ее получит каждая команда. Потом обещают обеспечить инвентарем.

- Уже вручено 826 комплектов футбольной формы и более 100 мячей. На следующей неделе запланировано вручение 350 комплектов и 50 мячей командам Белогорского, Ленинского, Сакского районов, - рассказал Рюмшин. - Всего в феврале планируется вручить 800 комплектов формы и около 100 мячей.

В марте закончат первый этап акции "Форму каждой команде", футболисты получат еще более 400 комплектов. Все сельские команды будут обеспечены новой экипировкой. Но это как раз самое простое, что можно сделать в Год сельского футбола. А что со стадионами?

Сельская лига

Всего в Крыму 228 сельских футбольных полей и стадионов. В том числе 14 из них с трибунами на 1500 мест. В советское время свой полноценный стадион с местами для зрителей был в каждом сельском районе полуострова.

Самые крупные спортивные объекты уже приводят в порядок. Работу обещают завершить ближе к финалу всекрымского сельского футбольного чемпионата.

- В Саках, Нижнегорском и Джанкойском районах есть спортивные школы, в остальных 11 сельских районах республики есть школы дополнительного спортивного образования, - рассказал первый заместитель министра спорта Крыма Сергей Гниздыло. - В 2020 году 20 спортивных объектов в Крыму находились на реконструкции. В Джанкойском районе в прошлом году постелили искусственное покрытие на футбольном поле в спортивной школе. В этом году закончится реконструкция футбольного поля "Авангард" в Джанкое. В Красноперекопском и Красногвардейском районах в этом году завершится реконструкция сельских стадионов.

Основную часть игр в рамках Года сельского футбола, а их, судя по числу команд, будут сотни, обещают провести на школьных сельских стадионах. Большую их часть уже привели в порядок. Министерство образования инициативу поддержало и тоже включится в этот процесс.

- В турнирных поединках задействуют все 156 команд, мы планируем провести соревнования в формате Лиги чемпионов, - рассказал председатель РОО "Республиканская Федерация футбола Крыма", вице-президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин. - Это значит, что во всех районах пройдут свои чемпионаты, а победители встретятся в финале Года сельского футбола. Формат Лиги Чемпионов позволяет задействовать как можно больше клубов и игроков.

Осенью мы узнаем, кто в Крыму сильнейший среди комбайнеров, трактористов, механизаторов, сельских педагогов и врачей, готовых в свободное от работы время пробить по воротам соперника и стать в "стенку", защищая свои ворота и честь команды.

Между тем

Воспитанники вилинской секции футбола уже получили свои комплекты формы в рамках Года сельского футбола. Такой подарок им сделал местный фермер Редван Исмаилов. Поддержать акцию "Форму каждой команде" выразили готовность 80 агропредприятий и фермеров республики.

Прямая речь

Юрий Ветоха, президент Крымского футбольного союза:

- Перед началом большой серии футбольных турниров в рамках Года сельского футбола нужно провести серьезную подготовку, например, судейские семинары. Всего запланировано 40 разных мероприятий. Это очень большой организационный пласт работы, может быть, незаметный непосвященным. Что-то возьмет на себя Федерация футбола Крыма, что-то Крымский футбольный союз. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем все, чтобы состязания в рамках Года сельского футбола прошли на высоком уровне.